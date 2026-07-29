Aktorzy i ekipa „Rancza” spotkali się ponownie na planie po dekadzie od zakończenia emisji 10. serii w 2016 roku. Informacja o wskrzeszeniu uwielbianego tytułu ucieszyła rzesze fanów, stale wierzących w powrót mieszkańców Wilkowyj na mały ekran. Twórcy zapowiadają, że w nowych odcinkach widzowie znów otrzymają doskonały miks humoru, trafnych spostrzeżeń o polskim społeczeństwie oraz wciągających afer, charakterystycznych dla tego serialowego uniwersum.

Artur Barciś znów wciela się w kultowego urzędnika

Od pierwszych odcinków „Rancza” Artur Barciś gra Arkadiusza Czerepacha – wysoce zmotywowanego, inteligentnego pracownika samorządu, który z czasem wyrasta na potężnego gracza politycznego i mistrza knucia. Zaufany człowiek Pawła Kozioła (wójta, a potem lidera na skalę krajową), zyskał miano wiejskiego Machiavellego. Jego spryt, talent do szachowania oponentów oraz specyficzny dowcip zdobyły ogromne uznanie widzów w całym kraju.

Szczere słowa Artura Barcisia z planu „Rancza”

Na oficjalnym koncie facebookowym TVP udostępniono krótki materiał wideo z Arturem Barcisiem zarejestrowany na planie produkcji. Aktor zwrócił się w nim wprost do miłośników serialu i skomentował swój powrót do roli.

Po dziesięciu latach wrócić na ten plan to jest czysta rozkosz. Głównie dlatego, że scenariusz jest świetny i chociaż zawsze są takie obawy, że takie powroty zazwyczaj się nie udają, to mam dziwne przeczucie, że tym razem się uda, a postać, którą gram jest tak krwista, tak ciekawa, tak kontrowersyjna, a jednocześnie mieniąca się tyloma barwami uczuć, że grać ją to jest czysta przyjemność.

Kogo zobaczymy w 11. sezonie "Rancza"?

Artur Barciś nie będzie oczywiście jedyną gwiazdą, która wróciła na plan hitu TVP. Oprócz niego wystąpią m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak (odtwórca ról braci Koziołów), Marta Chodorowska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Dorota Chotecka oraz Piotr Ligienza. Taka obsada to gwarancja dobrze znanej widzom, świetnej interakcji przed kamerą i utrzymania specyficznego klimatu wilkowyjskiej społeczności.

Zdjęcia do "Rancza" powoli się kończą

Rozwój projektu rozpoczął się kilkanaście miesięcy temu, kiedy to powstawały teksty i dogrywano kwestie obsadowe. Kamery poszły oficjalnie w ruch 9 czerwca 2026 roku. Filmowcy pracowali intensywnie przez wszystkie letnie miesiące, a koniec etapu zdjęciowego zbliża się wielkimi krokami. Później przyjdzie czas na równie ważną postprodukcję, obejmującą m.in. montaż i zgranie dźwięku, przed oficjalnym debiutem telewizyjnym.

Kiedy premiera „Rancza. Zemsta Wiedźm" w TVP?

Debiut najnowszych odcinków pod szyldem „Ranczo. Zemsta Wiedźm” ma nastąpić u schyłku 2026 roku na kanałach TVP. Prezes stacji, Tomasz Sygut, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał szczegółowe informacje w tej sprawie.

Z premierem i prezydentem. Wielki powrót 'Rancza' coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. 'Ranczersi' czekali na to dziesięć długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - przekazał.

12

QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie