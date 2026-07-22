Ranczo. Zaskakująca przemiana Lodzi w następnym sezonie! Trudno poznać żonę Czerepacha w takim wydaniu - ZDJĘCIA

Tak się zmieni Lodzia w nowym sezonie "Rancza"

Nie ma dnia, żeby z planu "Rancza" nie wyciekły kulisy nowego 11 sezonu. Mimo że produkcja serialu stara się trzymać w tajemnicy to, jak potoczą się losy uwielbianych postaci z Wilkowyj, to wystarczą zdjęcia aktorów z kręconych właśnie odcinków, by stało się jasne, jak duże zmiany zajdą w życiu niemal wszystkich bohaterów.

Najnowsze zdjęcie z "Rancza", na którym Lodzia pozuje z przyjaciółkami z Wilkowyj, wywołało sporą sensację wśród fanów hitowej produkcji TVP. Wielu z nich z trudem rozpoznało Lodzię, bo żona Arkadiusza Czerepacha (Artur Barciś) przeszła zadziwiającą przemianę i w odcinkach "Rancza", które będą emitowane jesienią nie będzie już wyglądała jak dawniej.

Zanosi się na to, że w nowym "Ranczu" Lodzia będzie panią premierową, bo Czerepach zostanie premierem kraju i będzie się obracał wśród najważniejszych polityków, osiągnie sam szczyt politycznej kariery! Dla Lodzi, skromnej, wstydliwej księgowej z Urzędu Gminy w Wilkowyjach oznacza to zupełnie nowe życie w Warszawie, wśród eleganckich kobiet, a zatem radykalną metamorfozę.

Zobacz też: Ranczo. Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno się zestarzał przy Solejukowej - WIDEO

Magdalena Kuta, która w "Ranczu" występuje od pierwszego sezonu, czyli od marca 2006 roku nie wygląda już tak, jak pamiętamy ją w ostatniej serii w listopadzie 2016 roku. Obcięła włosy, zrezygnowała z rudych loków i postawiła na naturalność. Od dłuższego czasu 69-letnia aktorka ma krótkie włosy z delikatną siwizną. To oznacza, że w 11 sezonie Lodzia zmieni się nie do poznania, bo Magdalena Kuta nosi perukę na planie kręconych właśnie odcinków!

Reakcje fanów "Rancza" na metamorfozę Lodzi w 11 sezonie

Fani serialu "Ranczo", którzy widzieli zdjęcie odmienionej Lodzi z przyjaciółkami z Wilkowyj: Więcławską (Dorota Chotecka-Pazura), Solejukową (Katarzyna Żak) i Hadziukową (Dorota Nowakowska) nie kryją zaskoczenia, że żona Czerepacha przejdzie aż taką przemianę.

Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali

30

- Looooooodziaaaaa! Nie poznałam! - O kurcze....faktycznie...piękna - Chyba ma perukę bo nosi bardzo krótkie włosy na co dzień - Jak miło Was, kochane dziewczyny zobaczyć! Wyglądacie pięknie! 🙌🥰🥰❤️ - Piękne wszystkie Panie ale dla Więcławskiej i Solejukowej czas się zatrzymał 🥰 - Nie mogę się doczekać a jednocześnie marzę aby był ciąg dalszy🔥

Kiedy powrót "Rancza" do TVP? Kiedy będą nowe odcinki w telewizji?

Powrót serialu "Ranczo" na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, zapewne pod koniec sierpnia 2026 roku.