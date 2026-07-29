Andrzej spróbuje odebrać sobie życie. Dramatyczne sceny w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Co wydarzy się w 4275. odcinku serialu "Na Wspólnej"?

Nad Brzozowskim zbiorą się ciemne chmury w zbliżającym się wielkimi krokami 4275. epizodzie "Na Wspólnej". Bohater zrozumie, że to koniec, kiedy na jaw wyjdzie prawda o nielegalnej sprzedaży dyplomów magistra na uczelni w stolicy Wielkopolski. Początkowo tę mroczną tajemnicę odkryją jedynie Smolny (Łukasz Konopka) i Marcelina (Agata Załęcka), którzy zorganizują prowokację i przyłapią sprawców na gorącym uczynku. Niestety, niedługo potem o skandalu dowiedzą się również Gwiazda (Zbigniew Suszyński) oraz Basia (Grażyna Wolszczak).

Zrozpaczona Brzozowska będzie prosić męża o dyskrecję, próbując uchronić swoją rodzinę przed rozpadem w wyniku ujawnienia afery. Jednak Smolny uświadomi Andrzejowi, że prawda i tak ujrzy światło dzienne, niezależnie od ich działań. Słowa te okażą się prorocze, bowiem już w 4274. odcinku Jan Ryba trafi na przesłuchanie, a aresztowanie Brzozowskiego stanie się tylko kwestią czasu.

Desperacka próba Andrzeja w 4275. odcinku "Na Wspólnej"

Zbliżający się 4275. odcinek przyniesie desperacką próbę uniknięcia odpowiedzialności przez Andrzeja. Mężczyzna będzie miał świadomość, że po wyjściu na jaw prawdy odwrócą się od niego wszyscy najbliżsi. Była żona Basia, obecna małżonka Wiola (Tamara Arciuch), a także synowie, Kuba (Kacper Łukasiewicz) i Daniel (Michał Tomala), nie będą chcieli mieć z nim nic wspólnego. W obliczu utraty rodziny i widma więzienia Brzozowski postanowi powiesić się w domu.

W 4275. odcinku serialu "Na Wspólnej" widzowie zobaczą staranne przygotowania Andrzeja do tego tragicznego kroku. Mężczyzna przygotuje sznur z pętlą i wejdzie na stołek. Kiedy odsunie mebel i zawiśnie w powietrzu, do pokoju niespodziewanie wpadną przerażone Wiola i Basia. Kobiety natychmiast ruszą na pomoc, próbując ratować mężczyznę przed uduszeniem. Była żona będzie podtrzymywać jego ciężar, podczas gdy Wiola spróbuje rozwiązać węzeł, co ostatecznie doprowadzi do upadku Brzozowskiego na podłogę.

Czy Basia i Wiola uratują Andrzeja w nowym odcinku "Na Wspólnej"?

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji kobiet, w 4275. odcinku Andrzej zostanie uratowany przed śmiercią w ostatnim momencie. Po pełnej napięcia akcji ratunkowej Basia i Wiola nie będą szczędzić Brzozowskiemu gorzkich słów, dając upust swoim nerwom. Stres związany z widokiem umierającego mężczyzny z pewnością pozostawi w ich psychice trwały ślad, a powrót do równowagi zajmie im dużo czasu.

Gdyby interwencja Basi i Wioli w 4275. odcinku nastąpiła choć chwilę później, historia Andrzeja zakończyłaby się tragicznie. Wiola zostałaby wdową, a Basia musiałaby tłumaczyć synom, dlaczego ich ojciec odebrał sobie życie. Czy ten wstrząsający incydent zmieni nastawienie Brzozowskiego? Odpowiedź na to pytanie przyniosą nadchodzące odcinki serialu.

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