"Akacjowa 38" w czasie mundialu 2026. Czy będą nowe odcinki podczas mistrzostw?

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Mundial 2026 w TVP. Co z "Akacjową 38"?

11 czerwca rozpoczyna się mundial 2026. To najważniejsza impreza sportowa tego roku. Co więcej, będą to największe mistrzostwa świata w historii. W turnieju weźmie udział aż 48 drużyn, a kibice zobaczą ponad 100 meczów. Choć reprezentacja Polski nie zagra w turnieju, polscy fani piłki nożnej będą mogli zobaczyć wszystkie spotkania. Za transmisję meczów na żywo ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady odpowiadać będzie Telewizja Polska. Piłka nożna będzie królować na kanałach TVP aż do 19 lipca, bo wtedy odbędzie się finał. Oznacza to, że TVP musi zmieścić w swojej ramówce 104 transmisji sportowych. Jak wpłynie to na emisję serialu "Akacjowa 38"? To pytanie zadają sobie wszyscy fani tej hiszpańskiej telenoweli.Wszystko już wiadomo!

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"Akacjowa 38" - czy będą nowe odcinki w czasie MŚ 2026?

Miłośnicy serialu "Akacjowa 38" mogą odetchnąć z ulgą. Emisja ich ulubionej telenoweli nie zostanie przerwana podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Tegoroczny mundial rozgrywany jest w Ameryce, dlatego wiele spotkań będzie transmitowanych w godzinach nocnych czasu polskiego. Choć część meczów zaplanowano również na popołudnia, Telewizja Polska tak podzieliła transmisje między TVP1 i TVP2, by nie zakłócać emisji popularnych seriali. Przykładowo spotkanie Hiszpanii z Arabią Saudyjską, rozpoczynające się o godz. 18:00, zostanie pokazane w TVP2, dzięki czemu "Akacjowa 38" pozostanie w ramówce TVP1.

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