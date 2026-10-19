Adriana Kalska znika z "M jak miłość". Iza zostawi dzieci i wyjedzie z kraju

Iza po rozstaniu z Radkiem skupia się na sobie

Przypomnijmy, że rozstanie z Radkiem to efekt dramatycznych wydarzeń z poprzedniego sezonu „M jak miłość”. Iza zdecydowała się odejść od męża, gdy ten dopuścił się przemocy wobec Mai. Radek, choć błagał o przebaczenie, zrzucał winę za swoje zachowanie na żonę. Wcześniej bohaterka wyznała Marcinowi, że również padała ofiarą agresji ze strony męża, a awantury działy się na oczach dzieci.

Od kilku miesięcy produkcja rzadziej pokazuje losy Izy, a jej życie ogranicza się do pracy w redakcji oraz opieki nad dziećmi. Była żona Marcina nie opowiada o swoim życiu uczuciowym, co sugeruje, że po traumatycznym związku z Radkiem unika nowych relacji. Obecnie mieszka w domu wynajętym od koleżanki z pracy na przedmieściach Warszawy i sporadycznie kontaktuje się z Chodakowskim.

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Iza z "M jak miłość" leci do Amsterdamu

Mimo ukrytego żalu po rozstaniu z Marcinem, Iza nie ingeruje w jego obecną relację z Kamą (Michalina Sosna). Odrzuciła nawet zaproszenie na ich ślub, zachowując dystans. Zamiast tego stawia na rozwój zawodowy i decyduje się na zagraniczny wyjazd. W 1949. odcinku „M jak miłość” Iza niespodziewanie zjawi się u Marcina, by powierzyć mu opiekę nad Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska). Chodakowski dowie się, że jego była żona leci do Amsterdamu, jednak nie uzyska informacji o dacie powrotu.

– Marcin, dzięki, że weźmiesz dzieci wcześniej. Wiesz, ja mam ten wylot do Amsterdamu. Miałam lecieć w czerwcu, ale wiesz jak to w redakcji. Plany zmieniają się z dnia na dzień. Słuchaj, z ważnych rzeczy to Majka ma uczulenie. Tutaj masz leki. A jeżeli chodzi o Szymka, to nie wymawiaj przy nim imienia „Kalina”...

– Poważna sprawa...

– Jak bardzo?

– Bardzo... –

rozmowę zakończy stanowczo Iza, ponieważ syn zwróci uwagę rodzicom, aby nie omawiali jego spraw.

Przyszłość Adriany Kalskiej w M jak miłość

Wyjazd bohaterki do Amsterdamu w 1949. odcinku „M jak miłość” oznacza, że widzowie przez pewien czas nie zobaczą Adriany Kalskiej na ekranie. Scenarzyści najwyraźniej zawieszają na jakiś czas rozwój wątku Izy. Aktorka pozostaje jednak w obsadzie produkcji i nie została zwolniona – nadal będzie pojawiać się w serialu epizodycznie, głównie w kontekście spraw dotyczących dzieci i Marcina.

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