"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 985

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-19 8:53

W 985. odcinku „Akacjowej 38” Samuel wpadnie w furię, gdy tajemnica markizostwa trafi do prasy. Będzie chciał odkryć, kto przekazał ją dziennikarzowi „Postępu”. Tymczasem publikacja może poważnie zaszkodzić Lucii.

W poprzednim odcinku Casilda wciąż nie umiała odnaleźć się w nowej roli damy. Zaprosiła matkę do ciastkarni, ale zapomniała, że za zamówienie trzeba zapłacić. Tymczasem Servando udawał chorego, a lokatorzy zaczęli rozważać zatrudnienie nowego dozorcy. Ksiądz Telmo chciał powiedzieć Lucii, że według informacji zdobytych od przeora odziedziczyła cały majątek po arystokratycznych rodzicach. Lucia nie zamierzała jednak z nim rozmawiać i wolała pójść na spacer z Samuelem. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 985 - streszczenie

Rosina da Casildzie do zrozumienia, że jest bezwartościowa i nadaje się jedynie na służącą. Upokorzona Casilda postanowi zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekaże redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wykradł przeorowi. Artykuł o kazirodczych relacjach markizostwa wywoła burzę i może zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel spróbuje ustalić, kto ujawnił tę tajemnicę dziennikarzowi „Postępu”.

„Akacjowa 38” odcinek 985 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

985. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 18:40. Samuel spróbuje wtedy odkryć, kto przekazał dziennikarzowi sekret markizostwa.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy splatają się mimo różnic klasowych. Mieszczańskie rodziny, ich bliscy i służba skrywają sekrety oraz mają własne pragnienia. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Skupiona kobieta pisząca na maszynie, widziana przez ramę okna. O losach bohaterów Akacjowej 38 przeczytasz na Eska.
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ROLKI

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie