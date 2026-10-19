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W poprzednim odcinku Casilda wciąż nie umiała odnaleźć się w nowej roli damy. Zaprosiła matkę do ciastkarni, ale zapomniała, że za zamówienie trzeba zapłacić. Tymczasem Servando udawał chorego, a lokatorzy zaczęli rozważać zatrudnienie nowego dozorcy. Ksiądz Telmo chciał powiedzieć Lucii, że według informacji zdobytych od przeora odziedziczyła cały majątek po arystokratycznych rodzicach. Lucia nie zamierzała jednak z nim rozmawiać i wolała pójść na spacer z Samuelem. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 985 - streszczenie
Rosina da Casildzie do zrozumienia, że jest bezwartościowa i nadaje się jedynie na służącą. Upokorzona Casilda postanowi zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekaże redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wykradł przeorowi. Artykuł o kazirodczych relacjach markizostwa wywoła burzę i może zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel spróbuje ustalić, kto ujawnił tę tajemnicę dziennikarzowi „Postępu”.
„Akacjowa 38” odcinek 985 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
985. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 18:40. Samuel spróbuje wtedy odkryć, kto przekazał dziennikarzowi sekret markizostwa.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy splatają się mimo różnic klasowych. Mieszczańskie rodziny, ich bliscy i służba skrywają sekrety oraz mają własne pragnienia. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela