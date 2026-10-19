W poprzednim odcinku Casilda wciąż nie umiała odnaleźć się w nowej roli damy. Zaprosiła matkę do ciastkarni, ale zapomniała, że za zamówienie trzeba zapłacić. Tymczasem Servando udawał chorego, a lokatorzy zaczęli rozważać zatrudnienie nowego dozorcy. Ksiądz Telmo chciał powiedzieć Lucii, że według informacji zdobytych od przeora odziedziczyła cały majątek po arystokratycznych rodzicach. Lucia nie zamierzała jednak z nim rozmawiać i wolała pójść na spacer z Samuelem. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 985 - streszczenie

Rosina da Casildzie do zrozumienia, że jest bezwartościowa i nadaje się jedynie na służącą. Upokorzona Casilda postanowi zamieszkać na poddaszu. Ksiądz Telmo przekaże redakcji „Postępu” testament hrabiego de Valmez, który wykradł przeorowi. Artykuł o kazirodczych relacjach markizostwa wywoła burzę i może zaszkodzić Lucii. Wściekły Samuel spróbuje ustalić, kto ujawnił tę tajemnicę dziennikarzowi „Postępu”.

„Akacjowa 38” odcinek 985 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

985. odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 26 października 2026 roku o godzinie 18:40. Samuel spróbuje wtedy odkryć, kto przekazał dziennikarzowi sekret markizostwa.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy splatają się mimo różnic klasowych. Mieszczańskie rodziny, ich bliscy i służba skrywają sekrety oraz mają własne pragnienia. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela