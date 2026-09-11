W poprzednim odcinku Rosina wynajęła doktorowi Higiniowi mieszkanie po pułkowniku Valverde. Choć zwykle pilnuje pieniędzy, tym razem dała mu 50-procentowy rabat w podziękowaniu za uratowanie Liberta. Służące z przejęciem komentowały powrót Ursuli, która po pobycie w szpitalu psychiatrycznym żyje w biedzie i zaczyna żebrać na ulicy. Antonito intensywnie ćwiczył, by wyrzeźbić sylwetkę i stanąć do konkursu na modela reklamującego preparat Kolos. Do konkursu zgłosili się również El Pena i Servando. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 960 - streszczenie

Higinio wprowadzi się do mieszkania po pułkowniku Valverde. Wkrótce potem w kamienicy zjawi się jego służąca Maria. Antonito i El Pena będą chcieli zaprosić Florę oraz Lolitę do kabaretu. Flora podejrzewa jednak, że mężczyźni najchętniej poszliby tam sami, żeby oglądać tancerki. Lolita spóźni się z przyjazdem, bo będzie świętować powrót ciotki do zdrowia. Felipe załatwi Samuelowi zlecenie na wykonanie biżuterii dla markizy de Urritia, co może poprawić jego sytuację finansową. Ramon wyzna Trini, że odpowiada mu spokojne życie i nie chce niczego w nim zmieniać. Trini postanowi więc nie mówić mu, że jest w ciąży.

„Akacjowa 38” odcinek 960 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

960. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. Higinio rozpocznie wtedy życie w mieszkaniu po pułkowniku Valverde. Trini z kolei zachowa przed Ramonem sekret, który może wiele zmienić.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych środowisk, ale ich losy nieustannie się splatają. W murach domu przy Akacjowej 38 rodzą się romanse, wybuchają konflikty, a niemal każdy skrywa własne tajemnice. Serial zdobył w Polsce dużą popularność i stał się jednym z rozpoznawalnych tytułów TVP. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela