W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż zmagali się z awarią pieca, a Hubert musiał opłacać Lucynie pobyt w hotelu. Z pomocą niespodziewanie przyszedł Mariusz, który przyjechał do Warszawy na spotkanie z Natalią. Redakcję „Szoku” oblegali oburzeni fani protestujący przeciw zwolnieniu wróżbitki Joli. Broda znów wpadł w kłopoty, gdy Ania odkryła, że skłamał i wyszedł z pracy, żeby pojechać do Brzezin. Modrzycki wyznał Weronice, że jego matka ciężko choruje. Ponieważ nie chce przenieść się do stolicy, dziennikarz rozważa powrót do Szczecina, by się nią zająć.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - streszczenie

Hubert będzie coraz bardziej podejrzewał, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk nie odpuści i nadal będzie naciskał na matkę, by działała na niekorzyść rodziny Pyrków. Zależy mu na tym, żeby Pyrkowie musieli opuścić swój dom. Broda poprosi Anię o zaliczkę na pensję, bo chce sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultuje jednak z nią planów dotyczących jej muzycznej kariery. Tymczasem ojciec Janki przejdzie kolejny zawał. Mariusz zrobi wszystko, by uratować mu życie.

„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3402. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Wtedy wrócą losy Pyrków, Janki i Brody.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. W ich życiu nie brakuje rodzinnych problemów, rozstań, sekretów, chorób, zawodowych kryzysów ani trudnych decyzji. Bohaterowie należą do różnych pokoleń, a łączą ich relacje rodzinne, sąsiedzkie i przyjacielskie. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak