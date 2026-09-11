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W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż zmagali się z awarią pieca, a Hubert musiał opłacać Lucynie pobyt w hotelu. Z pomocą niespodziewanie przyszedł Mariusz, który przyjechał do Warszawy na spotkanie z Natalią. Redakcję „Szoku” oblegali oburzeni fani protestujący przeciw zwolnieniu wróżbitki Joli. Broda znów wpadł w kłopoty, gdy Ania odkryła, że skłamał i wyszedł z pracy, żeby pojechać do Brzezin. Modrzycki wyznał Weronice, że jego matka ciężko choruje. Ponieważ nie chce przenieść się do stolicy, dziennikarz rozważa powrót do Szczecina, by się nią zająć.
„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - streszczenie
Hubert będzie coraz bardziej podejrzewał, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk nie odpuści i nadal będzie naciskał na matkę, by działała na niekorzyść rodziny Pyrków. Zależy mu na tym, żeby Pyrkowie musieli opuścić swój dom. Broda poprosi Anię o zaliczkę na pensję, bo chce sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultuje jednak z nią planów dotyczących jej muzycznej kariery. Tymczasem ojciec Janki przejdzie kolejny zawał. Mariusz zrobi wszystko, by uratować mu życie.
„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3402. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Wtedy wrócą losy Pyrków, Janki i Brody.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. W ich życiu nie brakuje rodzinnych problemów, rozstań, sekretów, chorób, zawodowych kryzysów ani trudnych decyzji. Bohaterowie należą do różnych pokoleń, a łączą ich relacje rodzinne, sąsiedzkie i przyjacielskie. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak