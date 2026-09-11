"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3402

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-11 7:30

W 3402. odcinku „Barw szczęścia” Hubert zacznie mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny. W tym samym czasie Wilk znów nacisnie na matkę i zażąda, by działała przeciwko Pyrkom. Rodzina znajdzie się w naprawdę trudnej sytuacji, bo stawką będzie ich dom. Czy Hubert zdoła w porę odkryć, co knuje Lucyna?

W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż zmagali się z awarią pieca, a Hubert musiał opłacać Lucynie pobyt w hotelu. Z pomocą niespodziewanie przyszedł Mariusz, który przyjechał do Warszawy na spotkanie z Natalią. Redakcję „Szoku” oblegali oburzeni fani protestujący przeciw zwolnieniu wróżbitki Joli. Broda znów wpadł w kłopoty, gdy Ania odkryła, że skłamał i wyszedł z pracy, żeby pojechać do Brzezin. Modrzycki wyznał Weronice, że jego matka ciężko choruje. Ponieważ nie chce przenieść się do stolicy, dziennikarz rozważa powrót do Szczecina, by się nią zająć.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - streszczenie

Hubert będzie coraz bardziej podejrzewał, że Lucyna nie jest szczera wobec jego bliskich. Wilk nie odpuści i nadal będzie naciskał na matkę, by działała na niekorzyść rodziny Pyrków. Zależy mu na tym, żeby Pyrkowie musieli opuścić swój dom. Broda poprosi Anię o zaliczkę na pensję, bo chce sfinansować Jance studio nagraniowe. Nie skonsultuje jednak z nią planów dotyczących jej muzycznej kariery. Tymczasem ojciec Janki przejdzie kolejny zawał. Mariusz zrobi wszystko, by uratować mu życie.

„Barwy szczęścia” odcinek 3402 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3402. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Wtedy wrócą losy Pyrków, Janki i Brody.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. W ich życiu nie brakuje rodzinnych problemów, rozstań, sekretów, chorób, zawodowych kryzysów ani trudnych decyzji. Bohaterowie należą do różnych pokoleń, a łączą ich relacje rodzinne, sąsiedzkie i przyjacielskie. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3402-3406
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barwy szczęścia