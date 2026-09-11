Spis treści
W poprzednim odcinku Melih odkrył, kto stoi za próbą otrucia Hancer. Cihan szybko zorientował się, że mężczyzna niewiele wie o własnej żonie, i zaczął wykorzystywać tę niewiedzę w rozmowach. Engin i Sila przejrzeli nagrania z kliniki, na których rozpoznali Beyzę. Po rozmowach z Silą, Hancer i Melihem Engin nabrał pewności, że to Beyza odpowiada za śmierć Yasemin. Co wydarzy się dalej?
„Panna młoda” odcinek 202 - streszczenie
Engin postanowi zdobyć próbki włosów Beyzy i jej dziecka. Liczy na to, że w ten sposób potwierdzi swoje podejrzenia. Właścicielka salonu fryzjerskiego znów będzie namawiać Deryę do jego zakupu. Melih wyzna Sinem miłość, ale przy okazji wypomni jej, że nie pojawiła się na jego ślubie. Cihan coraz mocniej naciska na Hancer, by wreszcie wyjaśniła, co naprawdę chciała mu powiedzieć.
„Panna młoda” odcinek 202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
202. odcinek serialu „Panna młoda” będzie można obejrzeć w sobotę, 19 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 17:20. To wtedy wrócą losy Hancer, Cihana i ich bliskich. Warto sprawdzić program stacji tuż przed emisją.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od dziecka musi radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się poślubić Cihana, by opłacić leczenie brata. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder widzi w Hancer idealną żonę dla syna. Po przeprowadzce do rezydencji Cihana Hancer odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Z czasem między Hancer a Cihanem rodzi się uczucie, choć Mukadder chce odesłać dziewczynę po narodzinach wnuka. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin