Spis treści
W poprzednim odcinku Kinga powiedziała Piotrowi, że wyczuła guzek w piersi. Zduńscy od razu pojechali do specjalisty na badania. Filarska po upadku ze schodów trafiła do szpitala, a przerażone bliźniaczki uciekły z basenu, przekonane, że babcia ucierpiała z ich winy. Bogna znów przyjechała do Warszawy i zapowiedziała Mateuszowi, że może zostać nawet na całą noc. Gdy jednak zobaczyła go z Majką, zmieniła zdanie, bo uznała, że chłopak kocha inną. Tomek jasno powiedział Majce, że chce być obecny w życiu syna, i zapytał, czy potrafi to zaakceptować. Matylda umówiła się w bistro na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, a Janek wspierał ją na każdym kroku. Michał przedstawił za to bratu i studentom Jamesa Waltersa, weterana z Afganistanu, który uratował mu życie.
„M jak miłość” odcinek 1941 - streszczenie
Natalia i Adam będą układać listę gości na swoje wesele. Wtedy Karski wyzna narzeczonej bolesną prawdę o swojej rodzinie. Jego ojciec nie żyje, a matka porzuciła go w dzieciństwie i od lat nie mają ze sobą kontaktu. Mikołaj nadal nie odpuści Mostowiakównie, choć dobrze wie, że ma ona narzeczonego. Maria zaprosi do Grabiny Mateusza i pozostałych studentów, licząc, że to poprawi Barbarze humor. Seniorka szybko zauważy, że wnuk znów cierpi z miłości. Tym razem powodem nie będzie Bogna, z którą się rozstał, lecz Majka. Janek stanie w obronie Matyldy i wdaje się w bójkę, a po urazie głowy nagle straci wzrok. Agnes odkryje, że Artur nadal ją okłamuje i romansuje z Joanną. Kochankowie wyjadą razem na sympozjum do Berlina.
„M jak miłość” odcinek 1941 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1941. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego wieczoru Janek po bójce nagle straci wzrok, a Natalia pozna bolesną prawdę o rodzinie Adama.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, jej bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Ich losy toczą się przede wszystkim w Grabinie, Warszawie i Gródku. Wśród najważniejszych tematów są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, rodzinne konflikty, wyjazdy i próby ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłej codzienności, pracy, przyjaźni i trudnych decyzji uczuciowych. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński