W poprzednim odcinku Kinga powiedziała Piotrowi, że wyczuła guzek w piersi. Zduńscy od razu pojechali do specjalisty na badania. Filarska po upadku ze schodów trafiła do szpitala, a przerażone bliźniaczki uciekły z basenu, przekonane, że babcia ucierpiała z ich winy. Bogna znów przyjechała do Warszawy i zapowiedziała Mateuszowi, że może zostać nawet na całą noc. Gdy jednak zobaczyła go z Majką, zmieniła zdanie, bo uznała, że chłopak kocha inną. Tomek jasno powiedział Majce, że chce być obecny w życiu syna, i zapytał, czy potrafi to zaakceptować. Matylda umówiła się w bistro na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, a Janek wspierał ją na każdym kroku. Michał przedstawił za to bratu i studentom Jamesa Waltersa, weterana z Afganistanu, który uratował mu życie.

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„M jak miłość” odcinek 1941 - streszczenie

Natalia i Adam będą układać listę gości na swoje wesele. Wtedy Karski wyzna narzeczonej bolesną prawdę o swojej rodzinie. Jego ojciec nie żyje, a matka porzuciła go w dzieciństwie i od lat nie mają ze sobą kontaktu. Mikołaj nadal nie odpuści Mostowiakównie, choć dobrze wie, że ma ona narzeczonego. Maria zaprosi do Grabiny Mateusza i pozostałych studentów, licząc, że to poprawi Barbarze humor. Seniorka szybko zauważy, że wnuk znów cierpi z miłości. Tym razem powodem nie będzie Bogna, z którą się rozstał, lecz Majka. Janek stanie w obronie Matyldy i wdaje się w bójkę, a po urazie głowy nagle straci wzrok. Agnes odkryje, że Artur nadal ją okłamuje i romansuje z Joanną. Kochankowie wyjadą razem na sympozjum do Berlina.

„M jak miłość” odcinek 1941 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1941. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 21 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego wieczoru Janek po bójce nagle straci wzrok, a Natalia pozna bolesną prawdę o rodzinie Adama.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, jej bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Ich losy toczą się przede wszystkim w Grabinie, Warszawie i Gródku. Wśród najważniejszych tematów są miłość, małżeństwa, zdrady, choroby, rodzinne konflikty, wyjazdy i próby ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłej codzienności, pracy, przyjaźni i trudnych decyzji uczuciowych. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński