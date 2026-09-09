W poprzednim odcinku mieszkańcy Akacjowej modlili się o zdrowie Liberta. Chłopiec odzyskał przytomność po operacji, ku wielkiej uldze bliskich. Samuel udawał, że w banku wszystko poszło po jego myśli, choć w rzeczywistości groziła mu finansowa ruina, a nawet sprzedaż mieszkania. Po powrocie do domu zastał Ursulę i wyrzucił ją za drzwi. Trini odkryła, że jest w ciąży, a Fabiana skonfrontowała Servanda z Cesarem. Ojciec Telmo ostrzegł Lucię przed uczuciem do Samuela. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 958 - streszczenie

Ursula zostanie odtrącona przez Susanę. Gdy spróbuje zjeść resztki pozostawione na stołach, Inigo wyrzuci ją także z La Deliciosy. Felipe dowie się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina nie przestanie karmić Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe zaczną martwić się o Samuela. Mężczyzna, przerażony wizją utraty wszystkiego, upije się do nieprzytomności. Don Felipe znajdzie go w takim stanie i wpadnie na pomysł, jak mu pomóc.

„Akacjowa 38” odcinek 958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

958. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. To właśnie wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Pod jednym dachem żyją tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela