"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 958

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-09 6:49

W 958. odcinku „Akacjowej 38” Ursula boleśnie przekona się, że nie ma już na kogo liczyć. Susana ją odtrąci, a Inigo nie pozwoli jej zostać w La Deliciosie. Tymczasem Samuel, przerażony wizją utraty majątku, posunie się za daleko. Don Felipe znajdzie go w fatalnym stanie i spróbuje wymyślić, jak go uratować.

W poprzednim odcinku mieszkańcy Akacjowej modlili się o zdrowie Liberta. Chłopiec odzyskał przytomność po operacji, ku wielkiej uldze bliskich. Samuel udawał, że w banku wszystko poszło po jego myśli, choć w rzeczywistości groziła mu finansowa ruina, a nawet sprzedaż mieszkania. Po powrocie do domu zastał Ursulę i wyrzucił ją za drzwi. Trini odkryła, że jest w ciąży, a Fabiana skonfrontowała Servanda z Cesarem. Ojciec Telmo ostrzegł Lucię przed uczuciem do Samuela. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 958 - streszczenie

Ursula zostanie odtrącona przez Susanę. Gdy spróbuje zjeść resztki pozostawione na stołach, Inigo wyrzuci ją także z La Deliciosy. Felipe dowie się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina nie przestanie karmić Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe zaczną martwić się o Samuela. Mężczyzna, przerażony wizją utraty wszystkiego, upije się do nieprzytomności. Don Felipe znajdzie go w takim stanie i wpadnie na pomysł, jak mu pomóc.

„Akacjowa 38” odcinek 958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

958. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. To właśnie wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Pod jednym dachem żyją tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Zaniepokojona Susana z Akacjowej 38 rozmawia z kobietą. O losach bohaterów serialu przeczytasz w serwisie Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie