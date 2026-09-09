Spis treści
W poprzednim odcinku mieszkańcy Akacjowej modlili się o zdrowie Liberta. Chłopiec odzyskał przytomność po operacji, ku wielkiej uldze bliskich. Samuel udawał, że w banku wszystko poszło po jego myśli, choć w rzeczywistości groziła mu finansowa ruina, a nawet sprzedaż mieszkania. Po powrocie do domu zastał Ursulę i wyrzucił ją za drzwi. Trini odkryła, że jest w ciąży, a Fabiana skonfrontowała Servanda z Cesarem. Ojciec Telmo ostrzegł Lucię przed uczuciem do Samuela. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 958 - streszczenie
Ursula zostanie odtrącona przez Susanę. Gdy spróbuje zjeść resztki pozostawione na stołach, Inigo wyrzuci ją także z La Deliciosy. Felipe dowie się w szpitalu psychiatrycznym, że kobietę wypisano, ponieważ uznano ją za wyleczoną. Rosina nie przestanie karmić Liberta rosołkami. Lucia, don Ramon i don Felipe zaczną martwić się o Samuela. Mężczyzna, przerażony wizją utraty wszystkiego, upije się do nieprzytomności. Don Felipe znajdzie go w takim stanie i wpadnie na pomysł, jak mu pomóc.
„Akacjowa 38” odcinek 958 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
958. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku, na antenie TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:40. To właśnie wtedy widzowie poznają dalsze losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Pod jednym dachem żyją tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. W ich życiu nie brakuje dramatów, romansów i tragedii. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela