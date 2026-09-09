W poprzednim odcinku Agnieszka komentowała wiadomości od Marzeny. Wszystko wskazywało na to, że jej koleżanka odziedziczyła posiadłość pod Otwockiem. Agata pojechała do agencji reklamowej na sesję do kampanii, a Gustaw coraz bardziej niepokoił się jej nagłym sukcesem zawodowym. Gdy wieczorem wrócił wyczerpany do domu, zastał imprezę, którą ukochana urządziła dla swoich współpracowników. Jasiek i Roksi wybrali się do kawiarni, gdzie dziewczyna zobaczyła Norberta z Sandrą. Od razu popsuło jej to humor, a Jasiek szybko domyślił się dlaczego. Po wizycie w biurze Rutki Oskar zaczął planować huczne bachanalia w winnicy. Co tym razem wydarzy się u Lubiczów i ich bliskich?

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„Klan” odcinek 4734 - streszczenie

Kariera Agaty nabierze tempa. Kobieta umówi się na lunch w sprawie kolejnej kampanii, a po południu powie Gustawowi, że wkrótce wylatuje na zdjęcia do Egiptu. Beata spotka się z Michałem i wprost zapyta brata, czy nadal ma do niej żal o sprawę apteki. Zdenerwowany Wacek wpadnie do Kazuniów, by przekazać Bolkowi, że po szczepieniu pogorszył się stan kilku kogutków. Paweł i jego syn będą szli do kliniki, gdy natkną się na zamieszanie przed domem. Sylwia i Tola spróbują wydostać z auta obolałego Skoczka, który przewrócił się na rowerze. Lubicz zaleci mu wizytę u ortopedy i badanie RTG, a Pawełek pomoże przewieźć sąsiada do El-Medu.

„Klan” odcinek 4734 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4734. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w środę, 16 września 2026 roku, o godzinie 18:05. Agata powie wtedy Gustawowi o planowanym wyjeździe do Egiptu.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP1. Opowiada o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i osobach, które są częścią ich życia. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi rozmowami, rozstaniami, nowymi związkami, chorobami i problemami w pracy. Ważną rolę odgrywają także ich partnerzy, dzieci, sąsiedzi oraz przyjaciele. W centrum pozostają bliskość, odpowiedzialność, konflikty i decyzje, które wpływają na relacje. W serialu występują m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki