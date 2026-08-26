W „Akacjowej 38” doszło do tragedii, gdy podczas ataku Blasco zginął pułkownik. Zasłonił Silvię własnym ciałem i przyjął śmiertelny strzał z balkonu. W tym czasie Ramon wreszcie odzyskał cenne plany wynalazku swojego syna. Blanca wykonała ryzykowny ruch. Najpierw udawała zainteresowanie Samuelem, a potem zraniła go nożem. Po wszystkim uciekła z kamienicy, zabierając ze sobą Moisesa i Diega. Czy po tych wydarzeniach mieszkańcy wreszcie doczekają choć chwili spokoju?

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"Akacjowa 38" odc. 948 - streszczenie

Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 otaczają Silvię opieką. Zaniepokojona brakiem wieści od Samuela Lucia namawia Carmen, by poszły do jego mieszkania i sprawdziły, co się dzieje. Ich szybka interwencja ratuje mu życie. Samuel wykorzystuje zamieszanie i zmyśla historię o napadzie oraz kradzieży klejnotów, choć sam wcześniej schował je w kuchennym schowku. Silvia zaczyna podejrzewać, że to Javier mógł ukraść klucz do mieszkania don Felipe i Celii. Wiadomo, że zdobywa zaufanie niewidomych tylko po to, by ich okradać, a jego prawdziwe nazwisko wciąż pozostaje nieznane. Na koniec Susana pisze do Elviry list z wiadomością o śmierci ojca.

"Akacjowa 38" odc. 948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Akacjową 38” można oglądać na TVP1. Serial emitowany jest w dni powszednie, więc kolejne wątki można śledzić na bieżąco. Jeśli chcecie obejrzeć odcinek 948, zaplanujcie sobie czas na późne popołudnie. Odcinek zostanie pokazany w czwartek 3 września 2026 roku. Emisja w TVP1 zacznie się o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o lokatorach kamienicy przy tytułowej ulicy, w której spotykają się ludzie z różnych klas społecznych. Nie brakuje tu sekretów i romansów, które od lat trzymają widzów przed telewizorami. W serialu występują:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina