"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 948

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-26 6:01

W 948. odcinku „Akacjowej 38” po tragedii w kamienicy wciąż unosi się napięcie. Lucia nie może pozbyć się złych przeczuć, bo Samuel zniknął i nie pojawił się na pożegnaniu pułkownika. Razem z Carmen postanawia sprawdzić, co się z nim dzieje, zanim będzie za późno.

W „Akacjowej 38” doszło do tragedii, gdy podczas ataku Blasco zginął pułkownik. Zasłonił Silvię własnym ciałem i przyjął śmiertelny strzał z balkonu. W tym czasie Ramon wreszcie odzyskał cenne plany wynalazku swojego syna. Blanca wykonała ryzykowny ruch. Najpierw udawała zainteresowanie Samuelem, a potem zraniła go nożem. Po wszystkim uciekła z kamienicy, zabierając ze sobą Moisesa i Diega. Czy po tych wydarzeniach mieszkańcy wreszcie doczekają choć chwili spokoju?

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"Akacjowa 38" odc. 948 - streszczenie

Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 otaczają Silvię opieką. Zaniepokojona brakiem wieści od Samuela Lucia namawia Carmen, by poszły do jego mieszkania i sprawdziły, co się dzieje. Ich szybka interwencja ratuje mu życie. Samuel wykorzystuje zamieszanie i zmyśla historię o napadzie oraz kradzieży klejnotów, choć sam wcześniej schował je w kuchennym schowku. Silvia zaczyna podejrzewać, że to Javier mógł ukraść klucz do mieszkania don Felipe i Celii. Wiadomo, że zdobywa zaufanie niewidomych tylko po to, by ich okradać, a jego prawdziwe nazwisko wciąż pozostaje nieznane. Na koniec Susana pisze do Elviry list z wiadomością o śmierci ojca.

"Akacjowa 38" odc. 948 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Akacjową 38” można oglądać na TVP1. Serial emitowany jest w dni powszednie, więc kolejne wątki można śledzić na bieżąco. Jeśli chcecie obejrzeć odcinek 948, zaplanujcie sobie czas na późne popołudnie. Odcinek zostanie pokazany w czwartek 3 września 2026 roku. Emisja w TVP1 zacznie się o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o lokatorach kamienicy przy tytułowej ulicy, w której spotykają się ludzie z różnych klas społecznych. Nie brakuje tu sekretów i romansów, które od lat trzymają widzów przed telewizorami. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez
  • Arantxa Aranguren
  • Inma Perez
  • Juanma Navas
  • Marc Parejo
  • Roger Berruezo
  • Sandra Marchena
  • Sara Miquel
  • Sheyla Farina
Kobieta w beżowej sukni i starszy mężczyzna w kamizelce rozmawiają w kawiarni. O Akacjowej 38 przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie