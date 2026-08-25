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W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" nie brakowało osobistych dramatów i kolejnych intryg. Lolita martwiła się chorą ciotką, a Antonito ryzykował, żeby odzyskać swój projekt. Don Ramon dostał list od ludzi, którzy przejęli patent i zażądali wysokiej nagrody za jego oddanie. Wyszło też na jaw, że głośne rozstanie Blanki i Diega było tylko częścią planu, który miał uśpić czujność Samuela. Silvia i Arturo, w towarzystwie bliskich, poszli do kościoła, gotowi na ślub. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?
"Akacjowa 38" odc. 947 - streszczenie
Do dramatycznych scen dojdzie na balkonie mieszkania Felipe i Celii, skąd Blasco odda strzał w stronę Silvii. Pułkownik uratuje Silvię, zasłaniając ją własnym ciałem. Sam zginie na miejscu. Silvia nabierze podejrzeń, że ktoś wcześniej ukradł klucz do mieszkania z jej komody. Będzie pewna, że za atakiem stoi Blasco. Tymczasem Ramon odzyska plany wynalazku Antonita. Blanka będzie udawała zainteresowanie Samuelem, żeby uśpić jego czujność, a potem nagle ugodzi go nożem. Przekonana, że go zabiła, ucieknie z kamienicy z Moisesem i Diegiem.
"Akacjowa 38" odc. 947 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcesz śledzić dalsze losy bohaterów, zaplanuj popołudnie przed telewizorem. Serial jest emitowany regularnie na TVP1 i wciąż przyciąga wielu widzów. Warto być na bieżąco, bo akcja przyspiesza, a detale zaczynają mieć znaczenie. Odcinek 947 TVP1 pokaże w środę 2 września 2026 roku o 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach jednej kamienicy, a w tle mieszają się romanse, rodzinne tajemnice i konflikty klasowe. Widzowie cenią ją za dopracowane realia i scenariusz, w którym co chwilę pojawiają się zwroty akcji. Za sukces serialu odpowiadają twórcy i obsada. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)