"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 947

Redakcja Eska Cinema
2026-08-25 6:01

W 947. odcinku "Akacjowej 38" uroczystość wymyka się spod kontroli i przeradza w dramat, który wstrząśnie mieszkańcami kamienicy. Silvia znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a sytuacja między Blanką i Samuelem zaostrzy się do granic wytrzymałości. To jeden z tych odcinków, w których jedna decyzja pociąga za sobą kolejne.

Blanka w kapeluszu i Samuel z Akacjowej 38. O dramatycznych losach bohaterów serialu przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" nie brakowało osobistych dramatów i kolejnych intryg. Lolita martwiła się chorą ciotką, a Antonito ryzykował, żeby odzyskać swój projekt. Don Ramon dostał list od ludzi, którzy przejęli patent i zażądali wysokiej nagrody za jego oddanie. Wyszło też na jaw, że głośne rozstanie Blanki i Diega było tylko częścią planu, który miał uśpić czujność Samuela. Silvia i Arturo, w towarzystwie bliskich, poszli do kościoła, gotowi na ślub. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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"Akacjowa 38" odc. 947 - streszczenie

Do dramatycznych scen dojdzie na balkonie mieszkania Felipe i Celii, skąd Blasco odda strzał w stronę Silvii. Pułkownik uratuje Silvię, zasłaniając ją własnym ciałem. Sam zginie na miejscu. Silvia nabierze podejrzeń, że ktoś wcześniej ukradł klucz do mieszkania z jej komody. Będzie pewna, że za atakiem stoi Blasco. Tymczasem Ramon odzyska plany wynalazku Antonita. Blanka będzie udawała zainteresowanie Samuelem, żeby uśpić jego czujność, a potem nagle ugodzi go nożem. Przekonana, że go zabiła, ucieknie z kamienicy z Moisesem i Diegiem.

"Akacjowa 38" odc. 947 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz śledzić dalsze losy bohaterów, zaplanuj popołudnie przed telewizorem. Serial jest emitowany regularnie na TVP1 i wciąż przyciąga wielu widzów. Warto być na bieżąco, bo akcja przyspiesza, a detale zaczynają mieć znaczenie. Odcinek 947 TVP1 pokaże w środę 2 września 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach jednej kamienicy, a w tle mieszają się romanse, rodzinne tajemnice i konflikty klasowe. Widzowie cenią ją za dopracowane realia i scenariusz, w którym co chwilę pojawiają się zwroty akcji. Za sukces serialu odpowiadają twórcy i obsada. W serialu występują:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 944
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Rolki

Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie