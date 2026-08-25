W poprzednim odcinku "Akacjowej 38" nie brakowało osobistych dramatów i kolejnych intryg. Lolita martwiła się chorą ciotką, a Antonito ryzykował, żeby odzyskać swój projekt. Don Ramon dostał list od ludzi, którzy przejęli patent i zażądali wysokiej nagrody za jego oddanie. Wyszło też na jaw, że głośne rozstanie Blanki i Diega było tylko częścią planu, który miał uśpić czujność Samuela. Silvia i Arturo, w towarzystwie bliskich, poszli do kościoła, gotowi na ślub. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń?

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"Akacjowa 38" odc. 947 - streszczenie

Do dramatycznych scen dojdzie na balkonie mieszkania Felipe i Celii, skąd Blasco odda strzał w stronę Silvii. Pułkownik uratuje Silvię, zasłaniając ją własnym ciałem. Sam zginie na miejscu. Silvia nabierze podejrzeń, że ktoś wcześniej ukradł klucz do mieszkania z jej komody. Będzie pewna, że za atakiem stoi Blasco. Tymczasem Ramon odzyska plany wynalazku Antonita. Blanka będzie udawała zainteresowanie Samuelem, żeby uśpić jego czujność, a potem nagle ugodzi go nożem. Przekonana, że go zabiła, ucieknie z kamienicy z Moisesem i Diegiem.

"Akacjowa 38" odc. 947 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz śledzić dalsze losy bohaterów, zaplanuj popołudnie przed telewizorem. Serial jest emitowany regularnie na TVP1 i wciąż przyciąga wielu widzów. Warto być na bieżąco, bo akcja przyspiesza, a detale zaczynają mieć znaczenie. Odcinek 947 TVP1 pokaże w środę 2 września 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach jednej kamienicy, a w tle mieszają się romanse, rodzinne tajemnice i konflikty klasowe. Widzowie cenią ją za dopracowane realia i scenariusz, w którym co chwilę pojawiają się zwroty akcji. Za sukces serialu odpowiadają twórcy i obsada. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)