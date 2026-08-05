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Ostatnio w "Akacjowej 38" Antonito tak pochłonęła praca nad wynalazkiem, że zaczął opuszczać ważne spotkania i naraził się na gniew ojca. Felipe zgodził się bronić El Peny, a Flora porzuciła pomysł sprzedaży lokalu i zaczęła szukać sposobu, by spłacić honorarium adwokata w ratach. Blanca i Diego przedstawili sąsiadom odnalezionego Moisesa, a przy okazji zapowiedzieli wyjazd do Huelvy, licząc na spokojniejsze życie i pracę. Samuel nie potrafił się z tym pogodzić, więc poszedł do Ursuli i zagroził, że skrzywdzi dziecko. Po dłuższej nieobecności na ulicy znów pojawiła się Lucia, czym od razu przyciągnęła uwagę sąsiadów. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?
Akacjowa 38 odc. 933 - streszczenie
Doktor Taronji w końcu zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego stanu. Diego mówi Samuelowi, że chce wyjechać do Huelvy z Blanką i Moisesem. To wywołuje u niego gwałtowną reakcję. Samuel nie chce pogodzić się z odejściem Blanki, więc idzie do Ursuli i przyznaje, że zamierza zabić Moisesa. Na ulicy robi się zamieszanie, gdy kilka kobiet zatrzymuje Liberta i prosi go o autograf. Rosina nie kryje zazdrości. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale ten odrzuca ofertę.
Akacjowa 38 odc. 933 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy bohaterów z madryckiej kamienicy widzowie mogą śledzić regularnie na antenie TVP1. Odcinek 933 z udziałem Samuela i pozostałych mieszkańców kamienicy zobaczymy już 13 sierpnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na TVP1. „Akacjowa 38” odcinek 933 będzie emitowany 13 sierpnia 2026 roku o 18:25.
Akacjowa 38 - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, a ich losy stale się ze sobą splatają, mimo że pochodzą z różnych warstw społecznych. Widzowie docenili ją za wciągającą fabułę, dopracowane realia i zdjęcia z południa Hiszpanii. To historia pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów, która szybko zdobyła widzów w Polsce. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)