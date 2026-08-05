Ostatnio w "Akacjowej 38" Antonito tak pochłonęła praca nad wynalazkiem, że zaczął opuszczać ważne spotkania i naraził się na gniew ojca. Felipe zgodził się bronić El Peny, a Flora porzuciła pomysł sprzedaży lokalu i zaczęła szukać sposobu, by spłacić honorarium adwokata w ratach. Blanca i Diego przedstawili sąsiadom odnalezionego Moisesa, a przy okazji zapowiedzieli wyjazd do Huelvy, licząc na spokojniejsze życie i pracę. Samuel nie potrafił się z tym pogodzić, więc poszedł do Ursuli i zagroził, że skrzywdzi dziecko. Po dłuższej nieobecności na ulicy znów pojawiła się Lucia, czym od razu przyciągnęła uwagę sąsiadów. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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Akacjowa 38 odc. 933 - streszczenie

Doktor Taronji w końcu zgadza się na pilną operację Artura, co daje nadzieję na poprawę jego stanu. Diego mówi Samuelowi, że chce wyjechać do Huelvy z Blanką i Moisesem. To wywołuje u niego gwałtowną reakcję. Samuel nie chce pogodzić się z odejściem Blanki, więc idzie do Ursuli i przyznaje, że zamierza zabić Moisesa. Na ulicy robi się zamieszanie, gdy kilka kobiet zatrzymuje Liberta i prosi go o autograf. Rosina nie kryje zazdrości. Tymczasem Ramon proponuje Inigowi zakup kawiarni La Deliciosa, ale ten odrzuca ofertę.

Akacjowa 38 odc. 933 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów z madryckiej kamienicy widzowie mogą śledzić regularnie na antenie TVP1. Odcinek 933 z udziałem Samuela i pozostałych mieszkańców kamienicy zobaczymy już 13 sierpnia 2026 roku. Emisja odbędzie się na TVP1. „Akacjowa 38” odcinek 933 będzie emitowany 13 sierpnia 2026 roku o 18:25.

Akacjowa 38 - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, a ich losy stale się ze sobą splatają, mimo że pochodzą z różnych warstw społecznych. Widzowie docenili ją za wciągającą fabułę, dopracowane realia i zdjęcia z południa Hiszpanii. To historia pełna sekretów, romansów i rodzinnych dramatów, która szybko zdobyła widzów w Polsce. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)