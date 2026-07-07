"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 912

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo istotnych zmian w życiu mieszkańców i pozwoliły na ujawnienie skrywanej wcześniej prawdy. Inigo i Flora zorganizowali przyjęcie dla mieszkańców Akacjowej, podczas którego wyznali wszystkim, że wcale nie byli właścicielami lokalu La Deliciosa. Okazało się, że miejsce to należało do prawdziwego Inigo, znanego jako El Pena, choć ten nadal twierdził, że był tylko zwykłym kelnerem. W tym samym czasie Silvia i Esteban wyruszyli we wspólną podróż do Włoch, natomiast pułkownik Valverde do samego końca ukrywał przed narzeczoną fakt, że jego wzrok się pogarszał. Dramatyczne sceny rozegrały się także w grobowcu Aldayów, gdzie Samuel odnalazł Blancę oraz Ursulę i odmówił tej drugiej pomocy w oskarżeniu córki o porwanie. Czego zatem można spodziewać się po kolejnych scenach na tej słynnej ulicy?

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"Akacjowa 38" odc. 912 - streszczenie

El Pena ma spore trudności z odnalezieniem się w nowej roli i nie potrafi w pełni zaakceptować faktu, że to on jest teraz właścicielem La Deliciosy. W tym samym czasie Diego oraz Blanca żyją w ciągłym niepokoju, obawiając się, że niepowodzenie przy próbie porwania Ursuli przekreśli ich szanse na odszukanie Jesusa. Dramatyczne chwile rozgrywają się u Pułkownika Valverde, który wyznaje Agustinie, że nieodwracalnie traci wzrok. Chwilę po tej szczerej rozmowie oficer usiłuje odebrać sobie życie, jednak w ostatnim momencie zostaje powstrzymany przez czujną służącą. Z kolei nocny stróż Paquito czuje się mocno dotknięty postawą Flory i ma do niej żal o to, że nie wyjawiła mu wcześniej prawdy o skomplikowanej sytuacji jej oraz jej brata.

"Akacjowa 38" odc. 912 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców hiszpańskiej kamienicy od dawna przyciągają przed telewizory liczne grono osób zainteresowanych historycznymi dramatami. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić wszystkie intrygi oraz romanse toczące się w Madrycie z początku ubiegłego wieku. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym grafiku, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu ulubionych postaci. Odcinek numer 912 zostanie wyemitowany 15 lipca 2026 roku o godzinie 18:25 na antenie stacji TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach osadzonych w pięknych, historycznych realiach. Akcja skupia się na mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie codzienność bogatych mieszczan miesza się z trudnym losem ich służby. Produkcja zdobyła w naszym kraju ogromną sympatię dzięki wciągającym wątkom oraz świetnie oddanemu klimatowi dawnej epoki. To jedna z tych historii, przy których można się zrelaksować i przenieść w zupełnie inny świat. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)