Marta Lipińska wraca na plan "Rancza". Nowe zdjęcia z planu ucinają spekulacje fanów

Realizacja ostatniego sezonu uwielbianego "Rancza" wkracza w decydującą fazę. Mimo że od premiery finałowego odcinka upłynęła już cała dekada, sympatycy produkcji z niecierpliwością wyczekują nowych informacji. Widzowie uważnie obserwują wszelkie nowinki z planu zdjęciowego, próbując wyłapać choćby najmniejsze wskazówki dotyczące fabuły.

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Aktorzy serialu "Ranczo" dzielą się zdjęciami z planu na Instagramie

Członkowie obsady coraz śmielej uchylają rąbka tajemnicy, publikując w mediach społecznościowych ujęcia zza kulis. Internauci skrupulatnie badają każdy udostępniony kadr, zgadując przyszłość swoich ulubieńców. Wyjątkowe poruszenie wywołuje watek Kusego, w którego wcielał się zmarły przed sześcioma laty Paweł Królikowski. Dziennikarze "Super Expressu" przekazali już, że producenci odrzucili pomysł uśmiercenia bohatera lub wykorzystania sztucznej inteligencji w celu wygenerowania jego postaci.

Gdy wyszło na jaw, że Marta Lipińska nie brała udziału w inauguracyjnym czytaniu tekstu, w sieci natychmiast zaroiło się od domysłów. Obserwatorzy głośno zastanawiali się nad dalszymi losami uwielbianej Michałowej. Reżyser serialu błyskawicznie uspokoił nastroje, zapewniając fanów, że aktorka nadal jest częścią zespołu "Rancza", a jej nieobecność wynikała wyłącznie z tego, że „tego dnia była dla nas niedostępna”.

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Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Bartek Kasprzykowski pokazał zdjęcia z Martą Lipińską. Michałowa wraca!

Obecnie wszelkie plotki dotyczące zniknięcia gospodyni księdza można uznać za bezpodstawne. Marta Lipińska oficjalnie zameldowała się na planie zdjęciowym najnowszej odsłony "Rancza". Potwierdzeniem tego faktu są świeże fotografie, którymi podzielił się Bartek Kasprzykowski za pośrednictwem Instagrama. Gwiazdor serialu zaprezentował internautom trzy wspólne ujęcia z ekranową Michałową, które natychmiast obiegły media społecznościowe.

Pani Marta stworzyła w naszych głowach panią Michałową tak dobrze, że wielu wierzy, że ona istnieje naprawdę… Wspaniale napisana postać, ale bez osobowości nadanej przez panią Martę nie byłoby jej. Po prostu. Kultowa postać. Znacie kogoś takiego, jak ona?.

Fani zachwyceni powrotem Michałowej. Pytają o imię gospodyni

Miłośnicy telewizyjnego hitu entuzjastycznie zareagowali na opublikowane materiały, zalewając profil Bartka Kasprzykowskiego pozytywnymi komentarzami.

Kultowe "Michaloooowoooo", które słychać i jej taka rola wiedzieć, cudowna postać i cudowna Pani Marta, ukłony

Może dowiemy się w końcu jak ma na imię Michałowa?

Nie ma w Ranczo źle napisanej postaci ani źle dobranego aktora. Wszyscy jesteście fantastyczni.

Pani Marta jest niesamowita i do tego, ma absolutnie piękny głos

Warto również zwrócić uwagę na inne doniesienia medialne. Andrzej Grabowski wyznał publicznie, że zmaga się z uzależnieniem. Tak szczerych słów gwiazdora "Świata według Kiepskich" fani jeszcze nie słyszeli.

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