"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 908

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe odkrycia, które mocno namieszały w codzienności mieszkańców słynnej ulicy. Leonor wraz z sąsiadami wysłuchała nagrania Cristiny Novoa, z którego wynikało, że kobieta była szantażowana i manipulowana przez bezwzględną Ursulę. Równocześnie Diego pokazał Blance znaleziony w klasztorze dzwoneczek aniołów, co dało matce nadzieję na to, że jej syn wciąż żyje i skłoniło parę do rozpoczęcia wspólnych poszukiwań. Podczas gdy służba beztrosko bawiła się w arystokratów w mieszkaniu don Ramona, na jaw wyszła smutna prawda o Luisie Checa, który nie trafił na listę jeńców wojennych z powodu wcześniejszej śmierci na gruźlicę. Na sam koniec El Pena wyznał Florze swoje skrywane uczucia, dodając całej historii odrobiny romantyzmu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 908 - streszczenie

Ursula grozi Servando zwolnieniem z pracy, jeśli ten nie ustali, kto zostawia listy na portierni. W tym samym czasie Inigo zamierza potajemnie przeszukać pokój El Peny, wykorzystując moment, w którym Flora umówiła się z mężczyzną na randkę. El Pena nie próżnuje i stara się namówić resztę służby do wspólnego przeciwstawienia się Ursuli w obronie Paquito. Z kolei Lolita oraz Servando zasypiają po zażyciu ziół od Jacinta, co owocuje u nich bardzo nietypowymi wizjami. Między Silvią a pułkownikiem dochodzi do kolejnych spięć, które sprawiają, że ich relacja staje się coraz trudniejsza. Riera daje Diegowi nadzieję na odnalezienie syna, a ten drugi przygotowuje się do ostatecznego rozprawienia się z Ursulą.

"Akacjowa 38" odc. 908 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o mieszkańcach madryckiej kamienicy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i regularnie przyciąga przed ekrany liczne grono odbiorców. Warto zapisać sobie datę premiery kolejnej odsłony, aby nie przegapić żadnego istotnego wątku w życiu bohaterów. Produkcja jest emitowana w pasmie popołudniowym, co pozwala na odpoczynek przy ulubionej historii po pracy. Najnowszy epizod pojawi się na antenie stacji TVP1. "Akacjowa 38" odc. 908 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas do słonecznej Hiszpanii z przełomu wieków, oferując klimat dawnego Madrytu. Śledząc losy lokatorów luksusowej kamienicy, można poczuć atmosferę tamtych lat i poznać skomplikowane relacje społeczne. To idealna propozycja dla osób szukających w telewizji wciągających opowieści o miłości, zdradzie i rodzinnych tajemnicach. Sceneria południowej Europy oraz starannie przygotowane kostiumy sprawiają, że każda scena wygląda bardzo autentycznie. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)