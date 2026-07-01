"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 908

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe odkrycia, które mocno namieszały w codzienności mieszkańców słynnej ulicy. Leonor wraz z sąsiadami wysłuchała nagrania Cristiny Novoa, z którego wynikało, że kobieta była szantażowana i manipulowana przez bezwzględną Ursulę. Równocześnie Diego pokazał Blance znaleziony w klasztorze dzwoneczek aniołów, co dało matce nadzieję na to, że jej syn wciąż żyje i skłoniło parę do rozpoczęcia wspólnych poszukiwań. Podczas gdy służba beztrosko bawiła się w arystokratów w mieszkaniu don Ramona, na jaw wyszła smutna prawda o Luisie Checa, który nie trafił na listę jeńców wojennych z powodu wcześniejszej śmierci na gruźlicę. Na sam koniec El Pena wyznał Florze swoje skrywane uczucia, dodając całej historii odrobiny romantyzmu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 908 - streszczenie
Ursula grozi Servando zwolnieniem z pracy, jeśli ten nie ustali, kto zostawia listy na portierni. W tym samym czasie Inigo zamierza potajemnie przeszukać pokój El Peny, wykorzystując moment, w którym Flora umówiła się z mężczyzną na randkę. El Pena nie próżnuje i stara się namówić resztę służby do wspólnego przeciwstawienia się Ursuli w obronie Paquito. Z kolei Lolita oraz Servando zasypiają po zażyciu ziół od Jacinta, co owocuje u nich bardzo nietypowymi wizjami. Między Silvią a pułkownikiem dochodzi do kolejnych spięć, które sprawiają, że ich relacja staje się coraz trudniejsza. Riera daje Diegowi nadzieję na odnalezienie syna, a ten drugi przygotowuje się do ostatecznego rozprawienia się z Ursulą.
"Akacjowa 38" odc. 908 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial o mieszkańcach madryckiej kamienicy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i regularnie przyciąga przed ekrany liczne grono odbiorców. Warto zapisać sobie datę premiery kolejnej odsłony, aby nie przegapić żadnego istotnego wątku w życiu bohaterów. Produkcja jest emitowana w pasmie popołudniowym, co pozwala na odpoczynek przy ulubionej historii po pracy. Najnowszy epizod pojawi się na antenie stacji TVP1. "Akacjowa 38" odc. 908 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 18:25.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas do słonecznej Hiszpanii z przełomu wieków, oferując klimat dawnego Madrytu. Śledząc losy lokatorów luksusowej kamienicy, można poczuć atmosferę tamtych lat i poznać skomplikowane relacje społeczne. To idealna propozycja dla osób szukających w telewizji wciągających opowieści o miłości, zdradzie i rodzinnych tajemnicach. Sceneria południowej Europy oraz starannie przygotowane kostiumy sprawiają, że każda scena wygląda bardzo autentycznie. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)