"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 906

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W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w dzielnicy zrobiła się wyjątkowo gęsta. Cała okolica błyskawicznie dowiedziała się o głośnym pocałunku Paquito oraz Flory, co wywołało falę komentarzy wśród mieszkańców. Ursula nie kryła satysfakcji z faktu, że dzięki Cristinie Novoa poznała najskrytsze tajemnice wielu osób, choć sama Cristina starała się konsekwentnie unikać rozmów z pułkownikiem Valverde. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Jaime wyjawił Ursuli prawdę o nielojalności Carmen. Bohater ten podjął jednocześnie stanowczą walkę, by nie dopuścić do uwięzienia Blanki w szpitalu psychiatrycznym, który podstępnie próbowano przedstawić jako sanatorium. Z taką dawką napięcia wchodzimy w nowy etap, więc warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"Akacjowa 38" odc. 906 - streszczenie
Pułkownik zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia i jest przekonany, że nagła utrata wzroku stanowi karę za błędy popełnione przez niego w przeszłości. W tym samym czasie Ursula wykazuje się brakiem litości i żąda natychmiastowego zwolnienia Paquita z posady nocnego stróża, ponieważ przyłapała go na pocałunku z Florą. Choć dziewczyna robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić mężczyznę przed utratą pracy, jej starania okazują się bezskuteczne. Riera postanawia działać i przedstawia Diegowi propozycję wspólnego uderzenia w interesy Ursuli. Silvia czuje się kompletnie zagubiona, nie potrafiąc pojąć, dlaczego pułkownik reaguje agresją na jej próby pomocy i nie pozwala się do siebie zbliżyć.
"Akacjowa 38" odc. 906 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów czeka na rozwinięcie wątków w tej popularnej produkcji, dlatego warto sprawdzić dokładny plan emisji w telewizji. Opowieść o mieszkańcach madryckiej kamienicy można poznać regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie pokazywane są kolejne części tej historii. Regularna pora nadawania ułatwia planowanie popołudnia tak, aby nie przegapić żadnego istotnego momentu w życiu bohaterów. Odcinek numer 906 zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Hiszpańska produkcja kostiumowa to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie osadzone w realiach Madrytu z początku ubiegłego wieku. Barwne stroje, bogate wnętrza i nieustanne zwroty akcji sprawiają, że trudno oderwać się od losów rodzin mieszkających pod numerem 38. Fabuła skupia się na codziennym życiu, w którym romanse i dawne tajemnice mieszają się z osobistymi dramatami przedstawicieli różnych klas społecznych. To jedna z tych telenowel, które dzięki dopracowanej scenografii zyskały w naszym kraju status prawdziwego hitu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)