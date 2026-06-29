"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 906

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w dzielnicy zrobiła się wyjątkowo gęsta. Cała okolica błyskawicznie dowiedziała się o głośnym pocałunku Paquito oraz Flory, co wywołało falę komentarzy wśród mieszkańców. Ursula nie kryła satysfakcji z faktu, że dzięki Cristinie Novoa poznała najskrytsze tajemnice wielu osób, choć sama Cristina starała się konsekwentnie unikać rozmów z pułkownikiem Valverde. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Jaime wyjawił Ursuli prawdę o nielojalności Carmen. Bohater ten podjął jednocześnie stanowczą walkę, by nie dopuścić do uwięzienia Blanki w szpitalu psychiatrycznym, który podstępnie próbowano przedstawić jako sanatorium. Z taką dawką napięcia wchodzimy w nowy etap, więc warto sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Akacjowa 38" odc. 906 - streszczenie

Pułkownik zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia i jest przekonany, że nagła utrata wzroku stanowi karę za błędy popełnione przez niego w przeszłości. W tym samym czasie Ursula wykazuje się brakiem litości i żąda natychmiastowego zwolnienia Paquita z posady nocnego stróża, ponieważ przyłapała go na pocałunku z Florą. Choć dziewczyna robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić mężczyznę przed utratą pracy, jej starania okazują się bezskuteczne. Riera postanawia działać i przedstawia Diegowi propozycję wspólnego uderzenia w interesy Ursuli. Silvia czuje się kompletnie zagubiona, nie potrafiąc pojąć, dlaczego pułkownik reaguje agresją na jej próby pomocy i nie pozwala się do siebie zbliżyć.

"Akacjowa 38" odc. 906 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów czeka na rozwinięcie wątków w tej popularnej produkcji, dlatego warto sprawdzić dokładny plan emisji w telewizji. Opowieść o mieszkańcach madryckiej kamienicy można poznać regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie pokazywane są kolejne części tej historii. Regularna pora nadawania ułatwia planowanie popołudnia tak, aby nie przegapić żadnego istotnego momentu w życiu bohaterów. Odcinek numer 906 zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Hiszpańska produkcja kostiumowa to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi historie osadzone w realiach Madrytu z początku ubiegłego wieku. Barwne stroje, bogate wnętrza i nieustanne zwroty akcji sprawiają, że trudno oderwać się od losów rodzin mieszkających pod numerem 38. Fabuła skupia się na codziennym życiu, w którym romanse i dawne tajemnice mieszają się z osobistymi dramatami przedstawicieli różnych klas społecznych. To jedna z tych telenowel, które dzięki dopracowanej scenografii zyskały w naszym kraju status prawdziwego hitu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)