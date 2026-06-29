"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 327

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły sporo zamieszania, które mocno namieszało w codzienności rodziny Korhanów. Ferit i Seyran po wizycie w ośrodku zapragnęli adoptować czteroletnią Zehrę, jednak sprawa skomplikowała się w momencie, gdy na jaw wyszło, że dziewczynka ma matkę. Dodatkowo rezydencja stała się miejscem pełnym nieufności, ponieważ Ferit zaczął podejrzewać, że ktoś z bliskich przekazuje poufne informacje grożącemu im Karamowi. W międzyczasie Ifakat zdecydowała się na chwilę oddechu i wybrała się na randkę z Cengizem. Cała ta sytuacja zeszła jednak na dalszy plan, gdy Seyran ostatecznie trafiła do szpitala. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 327 - streszczenie

Kazim decyduje się na odważny krok i postanawia sprzedać swoją ostatnią działkę, a uzyskane środki przeznaczyć na zakup domu dla Emine i jej córki. W tym samym czasie Seyran oraz Ferit dowiadują się o trudnej sytuacji małego Tesko, który opiekuje się jedynie ciężko chorą babcią. Chłopiec bardzo przeżywa fakt, że po jej ewentualnej śmierci może zostać skierowany do domu dziecka. Seyran ma jednak powód do optymizmu, ponieważ dociera do niej niezwykle pomyślna wiadomość. Z kolei Serpil udaje się zdobyć istotne zeznania, które potwierdzają, że Karam jedynie udawał chorobę psychiczną, by móc spokojnie planować swoją zemstę. Choć Ferit i Seyran chcieliby, aby Tesko zamieszkał wraz z nimi, chłopiec ostatecznie nie przyjmuje ich propozycji.

"Złoty chłopak" odc. 327 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie śledzić dalszy rozwój wydarzeń w rodzinie Korhanów, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w nadchodzącym tygodniu. Produkcja ta cieszy się niesłabnącą popularnością i jest jedną z najważniejszych pozycji w ofercie publicznego nadawcy. Losy bohaterów można śledzić regularnie, co pozwala pozostać na bieżąco z każdą nową intrygą. Odcinek numer 327 serialu "Złoty chłopak" zostanie wyemitowany 6 lipca 2026 o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Produkcja ta to jeden z najpopularniejszych tureckich melodramatów, który opowiada o losach bogatego dziedzica jubilerskiej fortuny i dziewczyny zmuszonej do małżeństwa. Choć ich wspólna droga zaczęła się od układu i licznych nieporozumień, z czasem przerodziła się w skomplikowaną oraz niezwykle silną relację. Widzowie mogą obserwować nie tylko walkę o miłość, ale także zmagania bohaterów z rodzinnymi tradycjami i trudną przeszłością. Aktualnie akcja skupia się na nowym etapie życia głównych postaci, które mimo prób układania sobie świata na nowo, wciąż o sobie pamiętają. W serialu grają m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Aga)

(jako Halis Aga) Diren Polatoğulları (jako Kazim)

(jako Kazim) Beril Pozam (jako Suna)