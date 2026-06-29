"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 905

Wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" nabrały ostatnio niesamowitego tempa, a Diego i Samuel zdecydowali się na ryzykowny krok i wkradli się do klasztoru odwiedzanego przez Ursulę. To właśnie tam Diego odnalazł dzwoneczek aniołów, który Blanca miała przy sobie podczas napadu. W tym samym czasie pułkownik z trudem ukrywał postępującą utratę wzroku, w czym ostatecznie zaczęła pomagać mu wierna Agustina. Leonor nie kryła złości i oskarżyła Cristinę Novoa o to, że zamiast nieść obiecaną pociechę, sprawiała, że ludzie popadali w smutek. Pod nieobecność przebywających w Paryżu Ramona i Trini, Fabiana postanowiła umożliwić całej służbie korzystanie z wygód ich mieszkania. Wszystkie te zawirowania z pewnością odmienią codzienność znanych postaci, więc warto przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Akacjowa 38" odc. 905 - streszczenie

Na ulicy Akacjowej wybucha skandal po tym, jak sąsiedzi dowiadują się o pocałunku Paquito i Flory. Ursula nie kryje zadowolenia, ponieważ dzięki znajomości z Cristiną Novoa weszła w posiadanie wielu poufnych informacji na temat mieszkańców. Cristina jednak zaczyna dystansować się od pułkownika Valverde, starając się unikać z nim jakichkolwiek rozmów. W międzyczasie Jaime informuje Ursulę, że Carmen nie jest wobec niej lojalna i dopuściła się zdrady. Mężczyzna postanawia również interweniować w sprawie Blanki, którą żona zamierza wysłać do sanatorium. Jaime odkrywa, że placówka ta jest w rzeczywistości szpitalem psychiatrycznym i robi wszystko, aby nie dopuścić do wywiezienia tam kobiety.

"Akacjowa 38" odc. 905 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial cieszy się niesłabnącą popularnością, a fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubieńców. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego ważnego zwrotu akcji w madryckiej kamienicy, warto zasiąść przed telewizorem w odpowiednim czasie. Produkcja jest emitowana regularnie na antenie publicznego nadawcy, przyciągając przed ekrany liczne grono osób. Najnowszy epizod "Akacjowej 38" o numerze 905 zostanie wyemitowany 6 lipca 2026 roku w TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas prosto do tętniącego życiem Madrytu z początku ubiegłego wieku. Śledzenie skomplikowanych relacji między bogatymi rodzinami a ich służbą potrafi wciągnąć bez reszty od pierwszych minut. Produkcja urzeka nie tylko pięknymi kostiumami, ale też klimatem dawnej Hiszpanii, gdzie honor i dobre imię znaczyły więcej niż cokolwiek innego. W tej pełnej intryg historii występuje wielu utalentowanych artystów, których kreacje aktorskie na długo zapadają w pamięć. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler )

(jako ) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe )

(jako ) Inma Perez (jako Fabiana )

(jako ) Juanma Navas (jako Ramon Palacios )

(jako ) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso )

(jako ) Roger Berruezo (jako German )

(jako ) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio )

(jako ) Sara Miquel (jako Cayetana )

(jako ) Sheyla Farina (jako Manuela)