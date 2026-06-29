"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 969

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" przyniósł sporo zawirowań w relacjach między postaciami, zaczynając od długo wyczekanych przeprosin Nany skierowanych do Poyraza. Niestety spokój nie trwał długo, ponieważ Cansel uknuła kolejną intrygę i doprowadziła do sytuacji, w której Nana podczas sprzątania przypadkowo zniszczyła cenną fotografię ojca Poyraza. Ten nieszczęśliwy incydent wywołał falę gniewu u Cennet, a ta kategorycznie odmówiła wybaczenia dziewczynie jej błędu. W tym samym czasie Aynur przystała na propozycję udawania partnerki Sinana przed jego matką, co przy okazji pozwoliło tej dwójce zauważyć, jak zaskakująco dużo już o sobie wiedzieli. Atmosfera zagęściła się jednak w momencie, gdy mężczyzna zaproponował stworzenie dla niej fałszywego życiorysu oraz zmianę imienia, czym głęboko uraził kobietę. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"Dziedzictwo" odc. 969 - streszczenie

Poyraz w końcu odkrywa, że to Cansel celowo zniszczyła jedyne zdjęcie jego zmarłego ojca, a winą za ten czyn obarczyła Nanę. Cała rodzina potępia zachowanie kobiety, a Sahin zaczyna odnosić się do niej ze sporym dystansem. W wyniku potajemnego zażywania szkodliwych tabletek odchudzających u Cansel dochodzi do poronienia, jednak postanawia ona wykorzystać tę tragedię do uderzenia w rywalkę. Kobieta kłamie wszystkim wokół, że to Nana zepchnęła ją ze schodów, co miało doprowadzić do utraty dziecka. Tymczasem Czarna zaczyna dostrzegać, że Ibo usiłuje wpływać na jej decyzje i umiejętnie nią manipulować. W innym wątku Sinan planuje przedstawić swojej matce fałszywą partnerkę, ale Aynur nie chce brać udziału w tym oszustwie. Mężczyzna wyznaje jej wtedy bolesną prawdę o tym, że matka obarcza go bezpośrednią winą za tragiczną śmierć brata.

"Dziedzictwo" odc. 969 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z dużą niecierpliwością wyczekuje kontynuacji tej opowieści i sprawdza daty kolejnych emisji w programie telewizyjnym. Stacja dba o to, by przygody bohaterów pojawiały się na ekranach regularnie, pozwalając śledzić ich losy bez długich przerw. Najlepiej zarezerwować sobie czas po południu, by móc w spokoju zasiąść przed telewizorem. Odcinek zostanie udostępniony szerokiej publiczności w standardowym czasie antenowym. Epizod 969. serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 5 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Serial ten to produkcja, która mimo upływu czasu wciąż potrafi zainteresować widzów swoimi zawiłymi wątkami i zmianami w życiu głównych postaci. Choć początkowo historia koncentrowała się na Seher i jej walce o opiekę nad siostrzeńcem, z czasem fabuła ewoluowała i wprowadziła zupełnie nowych bohaterów. Obecnie obserwujemy perypetie Nany, która po wielu trudnych przejściach próbuje budować nową przyszłość. To opowieść o tym, jak trudna przeszłość potrafi wpłynąć na teraźniejsze wybory i jak ciężko jest odbudować raz nadszarpnięte zaufanie. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)