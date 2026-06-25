"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 904

Redakcja Eska Cinema
2026-06-25 12:42

W 904. odcinku serialu "Akacjowa 38" Diego podejmie ryzykowny krok, by odnaleźć ślady zaginionego przedmiotu w murach klasztoru. Tymczasem pułkownik zmaga się z narastającymi problemami zdrowotnymi, które stara się ukryć przed otoczeniem. Napięcie między bohaterami rośnie, zwłaszcza gdy na jaw wychodzą kolejne podejrzenia dotyczące intencji nowo przybyłych osób.

Mężczyzna z kręconymi włosami i brodą, ubrany w białą koszulę i ciemną kamizelkę, ze wzorzystym krawatem, stojący w pomieszczeniu z drewnianymi meblami. Zdjęcie ilustruje sceny z serialu Akacjowa 38, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: RTVE.es Mężczyzna z kręconymi włosami i brodą, ubrany w białą koszulę, ciemną kamizelkę i wzorzysty krawat. Patrzy w bok z zamyśloną miną, co oddaje dramatyzm fabuły "Akacjowej 38", gdzie życie Diega jest zagrożone. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo sercowych zawirowań oraz bolesnych odkryć. Flora niespodziewanie pocałowała Paquita i wyznała mu miłość, co złamało serce zakochanemu w niej El Penie, który zjawił się u niej z bukietem kwiatów. Pułkownik Valverde usłyszał od lekarza druzgocącą wiadomość o postępującej ślepocie, a Cristina Novoa wpędziła damy z Akacjowej w poczucie winy, co spotkało się z oporem ze strony Felipe, Liberta oraz Leonor. Carmen ostrzegła Diega przed planami umieszczenia Blanki w sanatorium i przekazała mu informacje o wieczornych wizytach Ursuli w klasztorze. Z kolei Servando zmagał się z dokuczliwą bezsennością, natomiast Lolita cierpiała z powodu ogromnej tęsknoty za Antonitem. Po tak intensywnych chwilach warto zadać sobie pytanie, co jeszcze spotka mieszkańców tej słynnej ulicy.

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"Akacjowa 38" odc. 904 - streszczenie

Diego i Samuel decydują się na potajemne wejście do klasztoru, w którym często pojawia się Ursula. Podczas przeszukiwania budynku Diego natrafia na dzwoneczek aniołów należący do Blanki, który miała przy sobie w czasie napaści. W tym samym czasie pułkownik ma coraz większe trudności z zatajeniem faktu, że niemal całkowicie traci wzrok. Z pomocą przychodzi mu służąca Agustina, która obiecuje dyskretnie pełnić rolę jego przewodniczki w codziennych sprawach. Leonor nie zamierza milczeć i otwarcie oskarża Cristinę Novoa o to, że jej obecność przynosi ludziom jedynie smutek i przygnębienie. Z kolei Fabiana wpada na pomysł, aby pod nieobecność Ramona i Trini przebywających w Paryżu, cała służba zaczęła korzystać z luksusów ich mieszkania.

"Akacjowa 38" odc. 904 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić żadnego szczegółu z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Historia pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane losami bohaterów od lat. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane w standardowym paśmie emisji tej popularnej produkcji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 3 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera nas do pełnego kontrastów Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy, zarówno tych z bogatych salonów, jak i ze skromnych pokoi dla służby, nieustannie się przeplatają w cieniu skrywanych tajemnic. Serial przyciąga uwagę dbałością o detale historyczne oraz wciągającymi opowieściami o marzeniach i życiowych dramatach lokatorów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o wielkich romansach i trudnych życiowych wyborach. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 902
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Akacjowa 38