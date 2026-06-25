"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 904

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo sercowych zawirowań oraz bolesnych odkryć. Flora niespodziewanie pocałowała Paquita i wyznała mu miłość, co złamało serce zakochanemu w niej El Penie, który zjawił się u niej z bukietem kwiatów. Pułkownik Valverde usłyszał od lekarza druzgocącą wiadomość o postępującej ślepocie, a Cristina Novoa wpędziła damy z Akacjowej w poczucie winy, co spotkało się z oporem ze strony Felipe, Liberta oraz Leonor. Carmen ostrzegła Diega przed planami umieszczenia Blanki w sanatorium i przekazała mu informacje o wieczornych wizytach Ursuli w klasztorze. Z kolei Servando zmagał się z dokuczliwą bezsennością, natomiast Lolita cierpiała z powodu ogromnej tęsknoty za Antonitem. Po tak intensywnych chwilach warto zadać sobie pytanie, co jeszcze spotka mieszkańców tej słynnej ulicy.

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"Akacjowa 38" odc. 904 - streszczenie

Diego i Samuel decydują się na potajemne wejście do klasztoru, w którym często pojawia się Ursula. Podczas przeszukiwania budynku Diego natrafia na dzwoneczek aniołów należący do Blanki, który miała przy sobie w czasie napaści. W tym samym czasie pułkownik ma coraz większe trudności z zatajeniem faktu, że niemal całkowicie traci wzrok. Z pomocą przychodzi mu służąca Agustina, która obiecuje dyskretnie pełnić rolę jego przewodniczki w codziennych sprawach. Leonor nie zamierza milczeć i otwarcie oskarża Cristinę Novoa o to, że jej obecność przynosi ludziom jedynie smutek i przygnębienie. Z kolei Fabiana wpada na pomysł, aby pod nieobecność Ramona i Trini przebywających w Paryżu, cała służba zaczęła korzystać z luksusów ich mieszkania.

"Akacjowa 38" odc. 904 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić żadnego szczegółu z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Historia pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane losami bohaterów od lat. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane w standardowym paśmie emisji tej popularnej produkcji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 3 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera nas do pełnego kontrastów Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy, zarówno tych z bogatych salonów, jak i ze skromnych pokoi dla służby, nieustannie się przeplatają w cieniu skrywanych tajemnic. Serial przyciąga uwagę dbałością o detale historyczne oraz wciągającymi opowieściami o marzeniach i życiowych dramatach lokatorów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o wielkich romansach i trudnych życiowych wyborach. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)