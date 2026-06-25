"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 904

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo sercowych zawirowań oraz bolesnych odkryć. Flora niespodziewanie pocałowała Paquita i wyznała mu miłość, co złamało serce zakochanemu w niej El Penie, który zjawił się u niej z bukietem kwiatów. Pułkownik Valverde usłyszał od lekarza druzgocącą wiadomość o postępującej ślepocie, a Cristina Novoa wpędziła damy z Akacjowej w poczucie winy, co spotkało się z oporem ze strony Felipe, Liberta oraz Leonor. Carmen ostrzegła Diega przed planami umieszczenia Blanki w sanatorium i przekazała mu informacje o wieczornych wizytach Ursuli w klasztorze. Z kolei Servando zmagał się z dokuczliwą bezsennością, natomiast Lolita cierpiała z powodu ogromnej tęsknoty za Antonitem. Po tak intensywnych chwilach warto zadać sobie pytanie, co jeszcze spotka mieszkańców tej słynnej ulicy.
"Akacjowa 38" odc. 904 - streszczenie
Diego i Samuel decydują się na potajemne wejście do klasztoru, w którym często pojawia się Ursula. Podczas przeszukiwania budynku Diego natrafia na dzwoneczek aniołów należący do Blanki, który miała przy sobie w czasie napaści. W tym samym czasie pułkownik ma coraz większe trudności z zatajeniem faktu, że niemal całkowicie traci wzrok. Z pomocą przychodzi mu służąca Agustina, która obiecuje dyskretnie pełnić rolę jego przewodniczki w codziennych sprawach. Leonor nie zamierza milczeć i otwarcie oskarża Cristinę Novoa o to, że jej obecność przynosi ludziom jedynie smutek i przygnębienie. Z kolei Fabiana wpada na pomysł, aby pod nieobecność Ramona i Trini przebywających w Paryżu, cała służba zaczęła korzystać z luksusów ich mieszkania.
"Akacjowa 38" odc. 904 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić żadnego szczegółu z życia mieszkańców madryckiej kamienicy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Historia pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane losami bohaterów od lat. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane w standardowym paśmie emisji tej popularnej produkcji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 3 lipca 2026 o godzinie 18:25 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera nas do pełnego kontrastów Madrytu z początku ubiegłego stulecia. Losy mieszkańców kamienicy, zarówno tych z bogatych salonów, jak i ze skromnych pokoi dla służby, nieustannie się przeplatają w cieniu skrywanych tajemnic. Serial przyciąga uwagę dbałością o detale historyczne oraz wciągającymi opowieściami o marzeniach i życiowych dramatach lokatorów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o wielkich romansach i trudnych życiowych wyborach. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)