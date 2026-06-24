"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 903

W serialu "Akacjowa 38" atmosfera mocno zgęstniała po tym, jak Samuel skutecznie przekonał Diega, że zamknięcie Blanki w klinice psychiatrycznej to jedyny sposób na jej uratowanie. Równolegle Arturo zmagał się z postępującą utratą wzroku, jednak mimo usilnych starań Silvii nie potrafił wyznać jej bolesnej prawdy o swoim stanie zdrowia. Podczas gdy Cristina Novoa uświadomiła Susanie, że ta nie powinna pouczać innych osób, Flora odkryła, iż El Pena zamiast zjeść zatrutą tartę, postanowił ją wyrzucić i zająć się szkicowaniem jej portretów. W międzyczasie Riera odnalazł rodziców Ursuli i zapowiedział wykorzystanie tej wiedzy jako zabezpieczenia, jeśli tylko mściwa kobieta spróbuje skrzywdzić Carmen. Ostatnie wydarzenia pokazały, że sieć kłamstw i skrywanych tajemnic oplata niemal każdą postać w tej opowieści. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 903 - streszczenie

Flora wyznaje uczucia Paquito i przypieczętowuje to pocałunkiem, co wprawia mężczyznę w niemałe osłupienie. Całą tę sytuację obserwuje El Pena, który akurat przychodzi do kobiety z bukietem kwiatów. W tym samym czasie pułkownik Valverde odbywa trudną rozmowę z lekarzem i dowiaduje się, że jego ślepota postępuje. Pojawienie się Cristiny Novoa wprowadza spore zamieszanie wśród mieszkanek kamienicy, ponieważ kobieta uświadamia im ich dawne grzechy. Jej zachowanie budzi zdecydowany sprzeciw Felipe, Liberta oraz Leonor, którzy nie zgadzają się na wpędzanie sąsiadek w poczucie winy i smutek. Carmen ostrzega Diega przed planami dotyczącymi zamknięcia Blanki w sanatorium i wspomina o tajemniczych wizytach Ursuli w klasztorze. Dodatkowo Servando zmaga się z dotkliwą bezsennością, a Lolita wciąż mocno przeżywa rozłąkę z ukochanym Antonitem.

"Akacjowa 38" odc. 903 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów czeka na kolejne perypetie mieszkańców hiszpańskiej kamienicy, zwłaszcza gdy sytuacja wielu postaci staje się coraz bardziej skomplikowana. Śledzenie losów bohaterów możliwe jest regularnie na antenie publicznego nadawcy w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie wolną chwilę po południu, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze spory przy tytułowej ulicy. Nowe przygody i trudne decyzje zostaną zaprezentowane już niebawem w ramówce. Premiera 903. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w czwartek, 2 lipca 2026 roku, o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa już od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany ogromną grupę osób, które uwielbiają klimat Madrytu z początku XX wieku. Historia skupia się na mieszkańcach budynku przy Akacjowej, gdzie codzienne życie bogatych rodzin nieustannie przeplata się z problemami ich służby. Produkcja słynie z pięknych kostiumów i scenografii, które starannie oddają atmosferę tamtych lat i południowej Hiszpanii. Nic dziwnego, że przygody lokatorów kamienicy stały się jednym z hitów telewizyjnych w naszym kraju. W obsadzie tego serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)