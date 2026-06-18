"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 899

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-18 11:19

W 899. odcinku serialu "Akacjowa 38" Blanca podejmuje trudną decyzję o wyznaniu prawdy na temat swoich dawnych czynów. Jej szczera postawa wymusza na otoczeniu reakcję, której nikt wcześniej nie przewidział. Tymczasem w innych domach przy tej samej ulicy narastają konflikty finansowe oraz rodzinne spory o przyszłość wspólnych interesów.

Ostatnie wydarzenia na słynnej hiszpańskiej ulicy przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym przekonaliśmy się, oglądając serial "Akacjowa 38". Lolita niespodziewanie zrezygnowała z wyjazdu do Paryża, mimo że don Ramon wyraził na to zgodę, a pochłonięta pokutą Blanca definitywnie odrzuciła uczucia Diega. Zaniepokojona zdrowiem Artura Silvia zdecydowała się zamieszkać u Celii i Felipe, gdzie miała zostać aż do momentu zawarcia związku małżeńskiego. Carmen podzieliła się z detektywem Rierą historią swojego życia, a mężczyzna, dowiedziawszy się o jej mężu hazardziście, obiecał kobiecie pełną ochronę. Cała okolica żyła również przygotowaniami do wspólnego spotkania modlitewnego z mistyczką Cristiną Novoa. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 899 - streszczenie

Blanca decyduje się na odważny krok i publicznie wyznaje popełnione błędy, deklarując przy tym chęć zadośćuczynienia za swoje winy. W międzyczasie Diego odbywa rozmowę z wieśniaczką, która udzieliła pomocy Blance w trudnych chwilach. Kobieta wyjawia mu mroczny szczegół, informując, że przy rannej znaleziono martwą dziewczynkę z odciętą pępowiną. W kawiarni La Deliciosa atmosfera staje się napięta, ponieważ Flora wciąż nie wyraża zgody na jej sprzedaż, mimo że jej brat zdążył już znaleźć odpowiedniego nabywcę. Z kolei pułkownik Valverde, chociaż znajduje się na skraju bankructwa, postanawia przeznaczyć własne środki na zapłacenie okupu za jeńców wojennych.

"Akacjowa 38" odc. 899 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie historia ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nowe wątki związane z tajemnicą dziecka Blanki oraz problemami majątkowymi bohaterów zostaną pokazane już pod koniec czerwca. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z wydarzeniami w tej kostiumowej opowieści. Odcinek 899 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie za fasadami eleganckich kamienic kryją się ludzkie dramaty. Losy lokatorów mieszkających przy ulicy Akacjowej są pełne niespodziewanych zawirowań, a historie przedstawicieli różnych klas społecznych nieustannie się ze sobą splatają. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły oraz wyrazistym postaciom, w które wcielają się popularni aktorzy. To propozycja dla każdego, kto ceni sobie opowieści o wielkich ambicjach, miłości i rodzinnych sekretach. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
Akacjowa 38: streszczenie odcinka 899
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie