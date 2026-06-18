"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 899

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Ostatnie wydarzenia na słynnej hiszpańskiej ulicy przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym przekonaliśmy się, oglądając serial "Akacjowa 38". Lolita niespodziewanie zrezygnowała z wyjazdu do Paryża, mimo że don Ramon wyraził na to zgodę, a pochłonięta pokutą Blanca definitywnie odrzuciła uczucia Diega. Zaniepokojona zdrowiem Artura Silvia zdecydowała się zamieszkać u Celii i Felipe, gdzie miała zostać aż do momentu zawarcia związku małżeńskiego. Carmen podzieliła się z detektywem Rierą historią swojego życia, a mężczyzna, dowiedziawszy się o jej mężu hazardziście, obiecał kobiecie pełną ochronę. Cała okolica żyła również przygotowaniami do wspólnego spotkania modlitewnego z mistyczką Cristiną Novoa. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 899 - streszczenie
Blanca decyduje się na odważny krok i publicznie wyznaje popełnione błędy, deklarując przy tym chęć zadośćuczynienia za swoje winy. W międzyczasie Diego odbywa rozmowę z wieśniaczką, która udzieliła pomocy Blance w trudnych chwilach. Kobieta wyjawia mu mroczny szczegół, informując, że przy rannej znaleziono martwą dziewczynkę z odciętą pępowiną. W kawiarni La Deliciosa atmosfera staje się napięta, ponieważ Flora wciąż nie wyraża zgody na jej sprzedaż, mimo że jej brat zdążył już znaleźć odpowiedniego nabywcę. Z kolei pułkownik Valverde, chociaż znajduje się na skraju bankructwa, postanawia przeznaczyć własne środki na zapłacenie okupu za jeńców wojennych.
"Akacjowa 38" odc. 899 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie historia ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nowe wątki związane z tajemnicą dziecka Blanki oraz problemami majątkowymi bohaterów zostaną pokazane już pod koniec czerwca. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z wydarzeniami w tej kostiumowej opowieści. Odcinek 899 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie za fasadami eleganckich kamienic kryją się ludzkie dramaty. Losy lokatorów mieszkających przy ulicy Akacjowej są pełne niespodziewanych zawirowań, a historie przedstawicieli różnych klas społecznych nieustannie się ze sobą splatają. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły oraz wyrazistym postaciom, w które wcielają się popularni aktorzy. To propozycja dla każdego, kto ceni sobie opowieści o wielkich ambicjach, miłości i rodzinnych sekretach. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)