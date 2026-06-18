"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 899

Ostatnie wydarzenia na słynnej hiszpańskiej ulicy przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, o czym przekonaliśmy się, oglądając serial "Akacjowa 38". Lolita niespodziewanie zrezygnowała z wyjazdu do Paryża, mimo że don Ramon wyraził na to zgodę, a pochłonięta pokutą Blanca definitywnie odrzuciła uczucia Diega. Zaniepokojona zdrowiem Artura Silvia zdecydowała się zamieszkać u Celii i Felipe, gdzie miała zostać aż do momentu zawarcia związku małżeńskiego. Carmen podzieliła się z detektywem Rierą historią swojego życia, a mężczyzna, dowiedziawszy się o jej mężu hazardziście, obiecał kobiecie pełną ochronę. Cała okolica żyła również przygotowaniami do wspólnego spotkania modlitewnego z mistyczką Cristiną Novoa. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 899 - streszczenie

Blanca decyduje się na odważny krok i publicznie wyznaje popełnione błędy, deklarując przy tym chęć zadośćuczynienia za swoje winy. W międzyczasie Diego odbywa rozmowę z wieśniaczką, która udzieliła pomocy Blance w trudnych chwilach. Kobieta wyjawia mu mroczny szczegół, informując, że przy rannej znaleziono martwą dziewczynkę z odciętą pępowiną. W kawiarni La Deliciosa atmosfera staje się napięta, ponieważ Flora wciąż nie wyraża zgody na jej sprzedaż, mimo że jej brat zdążył już znaleźć odpowiedniego nabywcę. Z kolei pułkownik Valverde, chociaż znajduje się na skraju bankructwa, postanawia przeznaczyć własne środki na zapłacenie okupu za jeńców wojennych.

"Akacjowa 38" odc. 899 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie historia ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nowe wątki związane z tajemnicą dziecka Blanki oraz problemami majątkowymi bohaterów zostaną pokazane już pod koniec czerwca. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby być na bieżąco z wydarzeniami w tej kostiumowej opowieści. Odcinek 899 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 o godzinie 18:25 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do słonecznego Madrytu z początku XX wieku, gdzie za fasadami eleganckich kamienic kryją się ludzkie dramaty. Losy lokatorów mieszkających przy ulicy Akacjowej są pełne niespodziewanych zawirowań, a historie przedstawicieli różnych klas społecznych nieustannie się ze sobą splatają. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły oraz wyrazistym postaciom, w które wcielają się popularni aktorzy. To propozycja dla każdego, kto ceni sobie opowieści o wielkich ambicjach, miłości i rodzinnych sekretach. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)