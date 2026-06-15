"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 317

Ostatni odcinek serialu "Złoty chłopak" przyniósł sporo przetasowań, które wywróciły spokój bohaterów do góry nogami. Suna bezskutecznie próbowała zostać u rodziny, lecz Wielka Pani brutalnie przypomniała jej o zobowiązaniach i zmusiła dziewczynę do powrotu do rezydencji. Podczas gdy Abidin udawał przed Sadikiem lojalnego sojusznika, Ferit wywierał na mężczyznę silną presję, podejrzewając go o ukrywanie prawdy na temat Wielkiej Pani. Sytuacja stała się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy Czengiz poinformował Orhana oraz Kazima, że całe to zamieszanie to w rzeczywistości tajna operacja Halisa prowadzona wspólnie z prokuratorem. Zdeterminowani Kazim i Esme nie zwlekali i natychmiast zaczęli szykować się do wejścia do posiadłości, by otoczyć Sunę należytą ochroną. Jakie zatem niespodzianki przyniesie kolejny odcinek?

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"Złoty chłopak" odc. 317 - streszczenie

Po aresztowaniu Ferita Seyran podejmuje desperackie próby ratowania firmy przed upadkiem. Postawa osób inwestujących w przedsiębiorstwo wywołuje ogromne zdziwienie u wszystkich zaangażowanych w sprawę stron. W tym samym czasie Kazim wraz z Esme postanawiają przenieść się do rezydencji, aby tam czuwać nad bezpieczeństwem Suny. Ferit nie zamierza się poddawać i wspólnie z Abidinem podejmuje kroki mające na celu wywarcie silnego nacisku na Sadika. Seyran zaczyna również opracowywać specjalny projekt, który ma pomóc jej mężowi w powrocie na dawne stanowisko.

"Złoty chłopak" odc. 317 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już czas tak, aby nie przegapić kolejnego spotkania z tureckimi bohaterami. Telewizja Polska dba o to, by produkcja pojawiała się na antenie w stałym rytmie, co pozwala na systematyczne odkrywanie tajemnic rodu Korhanów. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jakie decyzje podejmą Seyran i Kazim. Premiera 317. odcinka serialu „Złoty chłopak” odbędzie się 22 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

„Złoty chłopak” to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany miłośników tureckich opowieści o wielkich pieniądzach i skomplikowanych uczuciach. Głównym wątkiem jest relacja rozpieszczonego Ferita i dumnej Seyran, których małżeństwo z rozsądku przerodziło się w burzliwy i pełen przeszkód związek. Obecnie możemy oglądać etap życia bohaterów, w którym po dramatycznych przejściach starają się odnaleźć spokój u boku innych partnerów, choć ich wzajemne przyciąganie nadal jest wyczuwalne. Fabuła wciąż trzyma w niepewności dzięki licznym intrygom i rodzinnym sekretom, które co rusz wychodzą na jaw. W serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)

Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)

Ersin Arıcı (jako Abidin)