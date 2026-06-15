"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 317

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-15 10:00

W 317. odcinku serialu „Złoty chłopak” sytuacja rodziny Korhanów staje się wyjątkowo trudna z powodu zatrzymania Ferita przez służby. Seyran decyduje się na odważne działania w sferze zawodowej, starając się uratować wspólny majątek przed konsekwencjami ostatnich skandali. Jej starania mogą jednak napotkać opór ze strony osób, które do tej pory wspierały firmę finansowo.

Ostatni odcinek serialu "Złoty chłopak" przyniósł sporo przetasowań, które wywróciły spokój bohaterów do góry nogami. Suna bezskutecznie próbowała zostać u rodziny, lecz Wielka Pani brutalnie przypomniała jej o zobowiązaniach i zmusiła dziewczynę do powrotu do rezydencji. Podczas gdy Abidin udawał przed Sadikiem lojalnego sojusznika, Ferit wywierał na mężczyznę silną presję, podejrzewając go o ukrywanie prawdy na temat Wielkiej Pani. Sytuacja stała się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy Czengiz poinformował Orhana oraz Kazima, że całe to zamieszanie to w rzeczywistości tajna operacja Halisa prowadzona wspólnie z prokuratorem. Zdeterminowani Kazim i Esme nie zwlekali i natychmiast zaczęli szykować się do wejścia do posiadłości, by otoczyć Sunę należytą ochroną. Jakie zatem niespodzianki przyniesie kolejny odcinek?

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"Złoty chłopak" odc. 317 - streszczenie

Po aresztowaniu Ferita Seyran podejmuje desperackie próby ratowania firmy przed upadkiem. Postawa osób inwestujących w przedsiębiorstwo wywołuje ogromne zdziwienie u wszystkich zaangażowanych w sprawę stron. W tym samym czasie Kazim wraz z Esme postanawiają przenieść się do rezydencji, aby tam czuwać nad bezpieczeństwem Suny. Ferit nie zamierza się poddawać i wspólnie z Abidinem podejmuje kroki mające na celu wywarcie silnego nacisku na Sadika. Seyran zaczyna również opracowywać specjalny projekt, który ma pomóc jej mężowi w powrocie na dawne stanowisko.

"Złoty chłopak" odc. 317 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już czas tak, aby nie przegapić kolejnego spotkania z tureckimi bohaterami. Telewizja Polska dba o to, by produkcja pojawiała się na antenie w stałym rytmie, co pozwala na systematyczne odkrywanie tajemnic rodu Korhanów. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby sprawdzić, jakie decyzje podejmą Seyran i Kazim. Premiera 317. odcinka serialu „Złoty chłopak” odbędzie się 22 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na kanale TVP1.

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

„Złoty chłopak” to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany miłośników tureckich opowieści o wielkich pieniądzach i skomplikowanych uczuciach. Głównym wątkiem jest relacja rozpieszczonego Ferita i dumnej Seyran, których małżeństwo z rozsądku przerodziło się w burzliwy i pełen przeszkód związek. Obecnie możemy oglądać etap życia bohaterów, w którym po dramatycznych przejściach starają się odnaleźć spokój u boku innych partnerów, choć ich wzajemne przyciąganie nadal jest wyczuwalne. Fabuła wciąż trzyma w niepewności dzięki licznym intrygom i rodzinnym sekretom, które co rusz wychodzą na jaw. W serialu występują:

  • Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)
  • Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)
  • Beril Pozam (jako Suna Şanlı)
  • Diren Polatoğulları (jako Kazim Şanlı)
  • Gülçin Santırcıoğlu (jako İfakat Korhan)
  • Ersin Arıcı (jako Abidin)
Złoty chłopak: streszczenie odcinka 316
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złoty chłopak streszczenia
Złoty chłopak