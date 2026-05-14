"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 873

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a atmosfera w kamienicy zrobiła się wyjątkowo gęsta. Leonor za wszelką cenę starała się uniknąć publicznych wyjść z Inigiem, aby nikt nie widział jej z rzekomo żonatym mężczyzną, jednak na ich drodze niespodziewanie stanęła dona Susana. W tym samym czasie generał Zavala podjął bezwzględną próbę otrucia Silvii, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że kobieta wcześniej sprytnie podmieniła flakonik ze śmiertelną substancją. Równolegle pułkownik Valverde poprosił Felipe o pomoc w zorganizowaniu spotkania z zaufanym policjantem, któremu zamierzał przekazać bardzo ważną wiadomość. Wszystkie te wydarzenia pokazały, jak niebezpieczna gra toczyła się ostatnio za fasadą dobrych manier. Wydaje się, że to dopiero początek prawdziwych kłopotów na słynnej ulicy.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Akacjowa 38" odc. 873 - streszczenie

Diego podejmuje starania, aby ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za śmierć Martina zamiast niego. Mężczyzna liczy na to, że dzięki temu odkryje, kto faktycznie stał za zleceniem tej zbrodni. W tym samym czasie Blanca rozmawia z Jaimem i wyjawia mu prawdę o intrydze Ursuli, która miała na celu poróżnienie jej z Leonor. Sama Ursula pogrąża się we wspomnieniach dotyczących planów jej rodziców, chcących wydać ją za bogatego Rosjanina, by móc powrócić do Odessy i rozwiązać kłopoty finansowe. Z kolei Arturo przekazuje komisarzowi informację, że Silvia dokonała kradzieży biżuterii należącej do jego małżonki. Casilda musi zmierzyć się z bolesną wiadomością od Rosiny o śmierci męża, choć kobieta wzbrania się przed przyjęciem tej informacji do wiadomości. Dodatkowo Flora otrzymuje ostrzeżenie od Susany i Trini, które widziały Leonor w towarzystwie Iniga.

"Akacjowa 38" odc. 873 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie zainteresowani śledzeniem dalszych losów mieszkańców madryckiej kamienicy nie muszą długo czekać na kolejną odsłonę tej historii. Produkcja cieszy się stałą obecnością w ramówce, umożliwiając regularne poznawanie tajemnic bohaterów. Warto zarezerwować sobie popołudniowy czas, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu w relacjach między postaciami. Epizod zostanie udostępniony na antenie głównej stacji publicznego nadawcy. Odcinek 873 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku o godzinie 18:35 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpański hit, który zabiera nas w podróż do pełnego kontrastów Madrytu z początku ubiegłego wieku. Jeśli lubicie opowieści, w których życie bogatych mieszczan miesza się z losem ich służby, ten tytuł z pewnością przypadnie Wam do gustu. Kamienica przy tytułowej ulicy to miejsce, gdzie za pięknymi fasadami skrywa się mnóstwo nieoczywistych pragnień i rodzinnych dramatów. Produkcja zachwyca nie tylko barwnymi kostiumami, ale też niespodziewanymi zwrotami akcji, które trzymają w niepewności do ostatniej minuty. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)