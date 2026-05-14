"Klan": streszczenie odcinka 4720

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Piotr Rafalski przeżył prawdziwy szok, gdy po przyjściu do swojego gabinetu zastał zdewastowane drzwi z wymalowanym sprayem napisem. Tymczasem Janusz wyjechał do Katowic w sprawach kontraktowych, zapewniając żonę o swojej lojalności w kwestii Lidki, lecz jego telefon o przedłużeniu pobytu na Śląsku skłonił Agnieszkę do podjęcia stanowczych kroków. Pewne iskrzenie dało się zauważyć u Darka, który odwiedzając Kalinę pod pretekstem instalacji fotowoltaicznej, był zdecydowanie bardziej zainteresowany samą kobietą niż kwestiami technicznymi. Napięta atmosfera zapanowała również u Uli, gdy Kornel przypomniał jej o startującej trasie koncertowej, w której udział Ostrej stał się powodem do szczerego niezadowolenia żony. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Klan" odc. 4720 - streszczenie

Ola odczuwa niepokój z powodu nagłego wyjazdu Agnieszki do Katowic. Jednak jej siostra i Janusz wracają szybciej, niż się spodziewano, i wspólnie w radosnych nastrojach odbierają Julcię ze szkoły. Widząc ich doskonały humor, Ola postanawia zaprosić parę na wieczorną kolację. W międzyczasie Kalina opowiada Oli o swoich rozwijających się uczuciach do Darka, który coraz bardziej jej się podoba, co zresztą wydaje się być odwzajemnione. Po zakończeniu prac przy instalacji paneli Darek i Kalina decydują się na wspólne wyjście do restauracji na kolację. Kornel szykuje się do nadchodzącej trasy koncertowej i mimo starań nie udaje mu się poprawić nastroju Uli. W momencie, gdy muzycy pakują swój sprzęt, na miejscu pojawia się także Ostra. Tymczasem Oskar przygotowuje się do kilkudniowego wyjazdu do Hamburga. Mariola pomaga mu w pakowaniu, choć jest jej bardzo smutno z powodu rozłąki. Tuż przed wyjściem partnera kobieta wybucha płaczem, co uświadamia Oskarowi, jak wiele dla niej znaczy i jak istotną osobą ona sama jest w jego życiu.

"Klan" odc. 4720 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Widzowie mogą liczyć na nowe wątki emitowane w dni powszednie, co stało się już stałym elementem popołudniowej ramówki. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby być na bieżąco z życiem bohaterów. Emisja odcinka numer 4720 odbędzie się 21 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:00.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przygody rodu Lubiczów to opowieść o tym, jak radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, dbając jednocześnie o silne, rodzinne więzi. Serial od lat pokazuje codzienność, w której każdy z nas może znaleźć cząstkę siebie. Produkcja ma zagwarantowaną przyszłość na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, więc przed nami jeszcze mnóstwo wspólnych chwil. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)