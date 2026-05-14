"Klan": streszczenie odcinka 4720

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w codzienności bohaterów. Piotr Rafalski przeżył prawdziwy szok, gdy po przyjściu do swojego gabinetu zastał zdewastowane drzwi z wymalowanym sprayem napisem. Tymczasem Janusz wyjechał do Katowic w sprawach kontraktowych, zapewniając żonę o swojej lojalności w kwestii Lidki, lecz jego telefon o przedłużeniu pobytu na Śląsku skłonił Agnieszkę do podjęcia stanowczych kroków. Pewne iskrzenie dało się zauważyć u Darka, który odwiedzając Kalinę pod pretekstem instalacji fotowoltaicznej, był zdecydowanie bardziej zainteresowany samą kobietą niż kwestiami technicznymi. Napięta atmosfera zapanowała również u Uli, gdy Kornel przypomniał jej o startującej trasie koncertowej, w której udział Ostrej stał się powodem do szczerego niezadowolenia żony. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Klan" odc. 4720 - streszczenie
Ola odczuwa niepokój z powodu nagłego wyjazdu Agnieszki do Katowic. Jednak jej siostra i Janusz wracają szybciej, niż się spodziewano, i wspólnie w radosnych nastrojach odbierają Julcię ze szkoły. Widząc ich doskonały humor, Ola postanawia zaprosić parę na wieczorną kolację. W międzyczasie Kalina opowiada Oli o swoich rozwijających się uczuciach do Darka, który coraz bardziej jej się podoba, co zresztą wydaje się być odwzajemnione. Po zakończeniu prac przy instalacji paneli Darek i Kalina decydują się na wspólne wyjście do restauracji na kolację. Kornel szykuje się do nadchodzącej trasy koncertowej i mimo starań nie udaje mu się poprawić nastroju Uli. W momencie, gdy muzycy pakują swój sprzęt, na miejscu pojawia się także Ostra. Tymczasem Oskar przygotowuje się do kilkudniowego wyjazdu do Hamburga. Mariola pomaga mu w pakowaniu, choć jest jej bardzo smutno z powodu rozłąki. Tuż przed wyjściem partnera kobieta wybucha płaczem, co uświadamia Oskarowi, jak wiele dla niej znaczy i jak istotną osobą ona sama jest w jego życiu.
"Klan" odc. 4720 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Widzowie mogą liczyć na nowe wątki emitowane w dni powszednie, co stało się już stałym elementem popołudniowej ramówki. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby być na bieżąco z życiem bohaterów. Emisja odcinka numer 4720 odbędzie się 21 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:00.
Polecany artykuł:
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwa legenda polskiej telewizji, która towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przygody rodu Lubiczów to opowieść o tym, jak radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, dbając jednocześnie o silne, rodzinne więzi. Serial od lat pokazuje codzienność, w której każdy z nas może znaleźć cząstkę siebie. Produkcja ma zagwarantowaną przyszłość na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, więc przed nami jeszcze mnóstwo wspólnych chwil. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)