"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3385

Ostatnie dni w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem trudnych pożegnań i narastającej presji, która mocno odbiła się na losach znanych nam postaci. Załamana po rozstaniu Luiza poważnie rozważała porzucenie studiów weterynaryjnych, a Damian podjął radykalną decyzję i zwolnił Aro za jego romans z klientką. Sytuacja nie wyglądała lepiej u Agaty, którą Wilk nieustannie naciskał na ostateczne zadeklarowanie się w kwestii zakupu mieszkania. Ostra kłótnia Emila z Emilką o działalność Daniela mocno zaniepokoiła Joannę i utwierdziła ją w przekonaniu, że chłopak ma na jej syna bardzo negatywny wpływ. U Grzelaków zapanował strach przed procesem z powodu przedłużonego pobytu pana Bogumiła w szpitalu, choć przygotowania Romea do studniówki przyniosły im chwilę wytchnienia. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3385 - streszczenie

Sebastian naciska na Dominikę, aby ta raz na zawsze zakończyła relację zawodową z Renatą, która wciąż zmaga się z uzależnieniem. W tym samym czasie Bruno przebywa w Las Vegas, gdzie niespodziewanie proponuje Karolinie błyskawiczne zawarcie związku małżeńskiego. Justin decyduje się pomóc Oliwce i potajemnie wynajmuje dla niej pokój hotelowy w bardzo korzystnej cenie. Tę okoliczność próbuje wykorzystać Kajtek, chcąc przeprowadzić szczera rozmowę ze swoją byłą partnerką. Tymczasem Ewa i Romeo po wymarzonej studniówce udają się do hotelu na wspólną, namiętną noc. Zakochani nie informują jednak nikogo o swoich planach, co wywołuje ogromny niepokój u ich bliskich, którzy nie wiedzą, co się z nimi dzieje.

"Barwy szczęścia" odc. 3385 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejne perypetie mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, przyciągając przed ekrany stałą widownię. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Bruna w Stanach Zjednoczonych oraz czy Ewa i Romeo wrócą bezpiecznie do domu, należy włączyć telewizor w ustalonym terminie. Odcinek 3385 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten popularny polski serial od lat cieszy się ogromną sympatią osób, które regularnie obserwują codzienne wyzwania rodzin Marczaków czy Pyrków. Opowieści o miłościach, trudnych wyborach i życiowych zakrętach osadzone w warszawskiej scenerii stały się stałym punktem wieczornego relaksu. Autentyczne problemy i naturalny sposób prowadzenia narracji sprawiają, że z tą produkcją łatwo się utożsamić. Na ekranie pojawia się wiele znanych twarzy, które od lat budują unikalny klimat tej opowieści. Obsada tego serialu to m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)