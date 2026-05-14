"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3385

Ostatnie dni w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem trudnych pożegnań i narastającej presji, która mocno odbiła się na losach znanych nam postaci. Załamana po rozstaniu Luiza poważnie rozważała porzucenie studiów weterynaryjnych, a Damian podjął radykalną decyzję i zwolnił Aro za jego romans z klientką. Sytuacja nie wyglądała lepiej u Agaty, którą Wilk nieustannie naciskał na ostateczne zadeklarowanie się w kwestii zakupu mieszkania. Ostra kłótnia Emila z Emilką o działalność Daniela mocno zaniepokoiła Joannę i utwierdziła ją w przekonaniu, że chłopak ma na jej syna bardzo negatywny wpływ. U Grzelaków zapanował strach przed procesem z powodu przedłużonego pobytu pana Bogumiła w szpitalu, choć przygotowania Romea do studniówki przyniosły im chwilę wytchnienia. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3385 - streszczenie
Sebastian naciska na Dominikę, aby ta raz na zawsze zakończyła relację zawodową z Renatą, która wciąż zmaga się z uzależnieniem. W tym samym czasie Bruno przebywa w Las Vegas, gdzie niespodziewanie proponuje Karolinie błyskawiczne zawarcie związku małżeńskiego. Justin decyduje się pomóc Oliwce i potajemnie wynajmuje dla niej pokój hotelowy w bardzo korzystnej cenie. Tę okoliczność próbuje wykorzystać Kajtek, chcąc przeprowadzić szczera rozmowę ze swoją byłą partnerką. Tymczasem Ewa i Romeo po wymarzonej studniówce udają się do hotelu na wspólną, namiętną noc. Zakochani nie informują jednak nikogo o swoich planach, co wywołuje ogromny niepokój u ich bliskich, którzy nie wiedzą, co się z nimi dzieje.
"Barwy szczęścia" odc. 3385 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejne perypetie mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej. Serial jest emitowany regularnie w dni powszednie, przyciągając przed ekrany stałą widownię. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Bruna w Stanach Zjednoczonych oraz czy Ewa i Romeo wrócą bezpiecznie do domu, należy włączyć telewizor w ustalonym terminie. Odcinek 3385 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Ten popularny polski serial od lat cieszy się ogromną sympatią osób, które regularnie obserwują codzienne wyzwania rodzin Marczaków czy Pyrków. Opowieści o miłościach, trudnych wyborach i życiowych zakrętach osadzone w warszawskiej scenerii stały się stałym punktem wieczornego relaksu. Autentyczne problemy i naturalny sposób prowadzenia narracji sprawiają, że z tą produkcją łatwo się utożsamić. Na ekranie pojawia się wiele znanych twarzy, które od lat budują unikalny klimat tej opowieści. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)