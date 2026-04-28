"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 861

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które znacząco wpłynęły na życie bohaterów. Pułkownik Valverde w przygnębieniu opuścił przyjęcie weselne generała Zavali i Silvii, jednak to panna młoda wykazała się największą determinacją, gdy tuż po nocy poślubnej ukradła mężowi klucz do szuflady z tajnymi dokumentami od porucznika Tamayo. W tym samym czasie w domu Samuela doszło do wstrząsającej sceny, kiedy mężczyzna za namową Ursuli brutalnie wykorzystał swoją ciężarną żonę, Blancę. Równie gęsta atmosfera panowała w relacjach z pracownikami, o czym Huertas lojalnie ostrzegła don Ramona, sygnalizując realne zagrożenie ze strony rozwścieczonych robotników. Te wszystkie dramatyczne momenty sprawiły, że sytuacja stała się niezwykle napięta i niepewna. Czas zatem sprawdzić, jakie konsekwencje przyniosą te mroczne tajemnice w najbliższej przyszłości.

"Akacjowa 38" odc. 861 - streszczenie

Madryt pogrąża się w chaosie, gdy zbuntowani robotnicy przejmują kontrolę nad miastem, w tym nad okolicą ulicy Akacjowej. W obliczu narastającego zagrożenia Servando i Martin podejmują się odpowiedzialnego zadania pilnowania kamienicy przed tłumem. W tym samym czasie Inigo wraz z Leonor znajdują schronienie w pracowni krawieckiej, natomiast Liberto i Flora ukrywają się w kawiarni La Deliciosa. Don Ramon otrzymuje od bliskich liczne rady, aby jak najszybciej opuścił miasto, jednak on decyduje się zostać na miejscu i negocjować z protestującymi. Równolegle pułkownik Valverde podejmuje ryzykowną próbę przeszukania biurka generała Zavali. Wojskowy chce odnaleźć tajne dokumenty, które są bezpośrednio związane z planowanym zamachem na króla Alfonsa XIII.

"Akacjowa 38" odc. 861 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Produkcja ta od dawna przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie osadzone w dawnych czasach, a każdy kolejny epizod odkrywa nowe fakty z życia znanych postaci. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się te niebezpieczne wydarzenia, warto zarezerwować sobie czas po południu. Odcinek numer 861 zostanie pokazany 5 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa przenosi nas prosto do barwnego Madrytu z samego początku ubiegłego wieku. Śledzimy tu codzienne dylematy i skomplikowane relacje ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych, którzy mieszkają pod jednym adresem. Piękne stroje i starannie odtworzone realia tamtej epoki sprawiły, że produkcja stała się u nas prawdziwym hitem. Sukces tej opowieści to również zasługa bardzo wyrazistych ról przygotowanych przez znanych aktorów. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)