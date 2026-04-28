"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 861

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które znacząco wpłynęły na życie bohaterów. Pułkownik Valverde w przygnębieniu opuścił przyjęcie weselne generała Zavali i Silvii, jednak to panna młoda wykazała się największą determinacją, gdy tuż po nocy poślubnej ukradła mężowi klucz do szuflady z tajnymi dokumentami od porucznika Tamayo. W tym samym czasie w domu Samuela doszło do wstrząsającej sceny, kiedy mężczyzna za namową Ursuli brutalnie wykorzystał swoją ciężarną żonę, Blancę. Równie gęsta atmosfera panowała w relacjach z pracownikami, o czym Huertas lojalnie ostrzegła don Ramona, sygnalizując realne zagrożenie ze strony rozwścieczonych robotników. Te wszystkie dramatyczne momenty sprawiły, że sytuacja stała się niezwykle napięta i niepewna. Czas zatem sprawdzić, jakie konsekwencje przyniosą te mroczne tajemnice w najbliższej przyszłości.
"Akacjowa 38" odc. 861 - streszczenie
Madryt pogrąża się w chaosie, gdy zbuntowani robotnicy przejmują kontrolę nad miastem, w tym nad okolicą ulicy Akacjowej. W obliczu narastającego zagrożenia Servando i Martin podejmują się odpowiedzialnego zadania pilnowania kamienicy przed tłumem. W tym samym czasie Inigo wraz z Leonor znajdują schronienie w pracowni krawieckiej, natomiast Liberto i Flora ukrywają się w kawiarni La Deliciosa. Don Ramon otrzymuje od bliskich liczne rady, aby jak najszybciej opuścił miasto, jednak on decyduje się zostać na miejscu i negocjować z protestującymi. Równolegle pułkownik Valverde podejmuje ryzykowną próbę przeszukania biurka generała Zavali. Wojskowy chce odnaleźć tajne dokumenty, które są bezpośrednio związane z planowanym zamachem na króla Alfonsa XIII.
"Akacjowa 38" odc. 861 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe losy mieszkańców madryckiej kamienicy można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej. Produkcja ta od dawna przyciąga przed ekrany osoby lubiące historie osadzone w dawnych czasach, a każdy kolejny epizod odkrywa nowe fakty z życia znanych postaci. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się te niebezpieczne wydarzenia, warto zarezerwować sobie czas po południu. Odcinek numer 861 zostanie pokazany 5 maja 2026 o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela kostiumowa przenosi nas prosto do barwnego Madrytu z samego początku ubiegłego wieku. Śledzimy tu codzienne dylematy i skomplikowane relacje ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych, którzy mieszkają pod jednym adresem. Piękne stroje i starannie odtworzone realia tamtej epoki sprawiły, że produkcja stała się u nas prawdziwym hitem. Sukces tej opowieści to również zasługa bardzo wyrazistych ról przygotowanych przez znanych aktorów. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)