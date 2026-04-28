"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 142

Trójmiejski świat kryminalny pokazał swoje najbrutalniejsze oblicze w ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto". Wiktor i Maja badali sprawę morderstwa hodowcy gołębi, Ryszarda Formańskiego, którego głowę sprawca w makabryczny sposób zanurzył w roztopionej smole. Z posesji zniknęły cenne ptaki, a tropy doprowadziły funkcjonariuszy do odkrycia procederu przemytu mefedronu na teren więzienia. Choć sygnał GPS wskazał gospodarstwo Mariusza Zawojskiego, podejrzany na widok śledczych od razu próbował uciec. W tym samym czasie w serialu doszło do wielkiej tragedii, ponieważ policjanci odnaleźli powieszonego kolegę, Artura Cieślaka, z symbolicznym rysunkiem szubienicy w ustach. Pora zatem dowiedzieć się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 142 - streszczenie

Akcja rozpoczyna się w pracowni Artura Olkowskiego, szanowanego wykładowcy ASP, gdzie studentka Helena Lis znajduje worek wypełniony ludzkimi szczątkami. Dziewczyna zostaje brutalnie zaatakowana, a kiedy Pola i Damian docierają na miejsce, okazuje się, że kości zniknęły. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczają jedynie ślady krwi oraz obraz, na którym widnieje napis "Goya". Podejrzenia śledczych kierują się w stronę zaginionego profesora oraz jego sąsiada, Krystiana Rogalskiego, który jest recydywistą powiązanym z dawną tajemnicą budynku. W międzyczasie Dąbek podejmuje próby naprawienia swojego błędu, który stał się przyczyną nieszczęścia Brylewskiej. Policjanci muszą działać szybko, by odkryć prawdę o tym, co działo się w murach starej kamienicy.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 142 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy mrocznych zagadek z portowego miasta z pewnością czekają na rozwiązanie sprawy tajemniczych szczątków. Nowe perypetie funkcjonariuszy elitarnej jednostki są dostępne dla widzów w regularnej emisji telewizyjnej. Aby dowiedzieć się, jakie sekrety skrywa pracownia profesora i czy uda się odnaleźć sprawcę ataku na studentkę, warto zasiąść przed odbiornikiem w wyznaczonym terminie. Najnowszy odcinek serialu zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial to propozycja dla każdego, kto lubi mocne historie o policjantach walczących z zorganizowaną przestępczością w portowym mieście. Śledzimy tu losy elitarnej grupy, która nie boi się twardych metod, by powstrzymać przemyt broni czy narkotyków przez gdańskie nabrzeża. To świat pełen skomplikowanych układów mafijnych, gdzie jedna sprawa często prowadzi do rozbicia potężnej organizacji. Produkcja przyciąga nie tylko dynamiczną akcją, ale też charakterystycznymi postaciami, które często muszą naginać przepisy w imię sprawiedliwości. Obsada tego serialu to m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)