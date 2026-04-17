"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 854

2026-04-17 10:10

W 854. odcinku hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" Samuel stara się zapanować nad sytuacją w swoim domu, jednak napotyka na opór żony, którego nie potrafi złamać. Postawa mężczyzny prowokuje Ursulę do podsunięcia mu radykalnego rozwiązania problemu związanego z Diegiem. W międzyczasie Silvia wymyśla kolejne powody, byle tylko nie stanąć na ślubnym kobiercu u boku generała Zavali.

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" atmosfera była gęsta od miłosnych wyznań oraz odważnych deklaracji rzutujących na przyszłość wielu osób. Martin postanowił hucznie uczcić pierwszą rocznicę ślubu zawartego niegdyś w więzieniu i podczas zorganizowanego przyjęcia ponownie poprosił Casildę o rękę. Równocześnie Silvia zgodziła się zostać żoną generała Zavali, a ten zaczął już planować bardzo szybką ceremonię zaślubin. Inigo wykorzystał pretekst odwiedzin u przyjaciela ojca, aby zabrać Leonor za miasto i tam w końcu wyznać jej swoje prawdziwe uczucia. Na parkiecie, za pełną zgodą Rosiny, pojawił się Liberto w towarzystwie Flory, natomiast Riera zaproponował Carmen wspólne wyjście na spacer. Trzeba przyznać, że działo się niemało, zatem czego można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 854 - streszczenie

Samuel podejmuje próby narzucenia swojej woli żonie, lecz kobieta wykazuje nieugięty upór, którego mąż nie potrafi przełamać. Ursula, obserwując tę sytuację, otwarcie nazywa go tchórzem i podsuwa pomysł pozbycia się Diega. Jednocześnie Silvia stara się na różne sposoby opóźnić ceremonię zaślubin z generałem Zavalą, choć ten nie ustępuje i domaga się zorganizowania przyjęcia dla swoich kolegów z wojska. Casilda z kolei prosi Rosinę o wolne popołudnia, ponieważ planuje przygotować huczną uroczystość z okazji rocznicy ślubu z Martinem. Leonor wciąż żywi podejrzenia, że to Blanca wydała miejsce pobytu górników, natomiast Liberto próbuje przekonać Blancę, że ukrywana prawda prędzej czy później i tak zostanie ujawniona.

"Akacjowa 38" odc. 854 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska opowieść kostiumowa od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany sporą grupę osób zainteresowanych losami mieszkańców madryckiej kamienicy. Produkcja jest stale obecna w ramówce, a każdy nowy epizod przybliża nas do rozwiązania skomplikowanych sporów między sąsiadami. Warto śledzić nadchodzące wydarzenia, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się przy tytułowej ulicy. Premierowa emisja odcinka 854 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 24 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to propozycja dla osób, które lubią przenosić się w czasie do urokliwego Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na rodzinach mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie za zamkniętymi drzwiami niemal każdego dnia dochodzi do nowych sojuszy i konfliktów. Tytuł ten słynie z dopracowanej scenografii oraz kostiumów, które idealnie oddają klimat tamtej epoki. Losy bohaterów są pełne niespodziewanych zwrotów, co sprawia, że trudno oderwać się od tej historii. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
  • Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
  • Inma Perez (jako Fabiana)
  • Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
  • Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
  • Roger Berruezo (jako German)
  • Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
  • Sara Miquel (jako Cayetana)
  • Sheyla Farina (jako Manuela)
