"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 854

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" atmosfera była gęsta od miłosnych wyznań oraz odważnych deklaracji rzutujących na przyszłość wielu osób. Martin postanowił hucznie uczcić pierwszą rocznicę ślubu zawartego niegdyś w więzieniu i podczas zorganizowanego przyjęcia ponownie poprosił Casildę o rękę. Równocześnie Silvia zgodziła się zostać żoną generała Zavali, a ten zaczął już planować bardzo szybką ceremonię zaślubin. Inigo wykorzystał pretekst odwiedzin u przyjaciela ojca, aby zabrać Leonor za miasto i tam w końcu wyznać jej swoje prawdziwe uczucia. Na parkiecie, za pełną zgodą Rosiny, pojawił się Liberto w towarzystwie Flory, natomiast Riera zaproponował Carmen wspólne wyjście na spacer. Trzeba przyznać, że działo się niemało, zatem czego można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 854 - streszczenie

Samuel podejmuje próby narzucenia swojej woli żonie, lecz kobieta wykazuje nieugięty upór, którego mąż nie potrafi przełamać. Ursula, obserwując tę sytuację, otwarcie nazywa go tchórzem i podsuwa pomysł pozbycia się Diega. Jednocześnie Silvia stara się na różne sposoby opóźnić ceremonię zaślubin z generałem Zavalą, choć ten nie ustępuje i domaga się zorganizowania przyjęcia dla swoich kolegów z wojska. Casilda z kolei prosi Rosinę o wolne popołudnia, ponieważ planuje przygotować huczną uroczystość z okazji rocznicy ślubu z Martinem. Leonor wciąż żywi podejrzenia, że to Blanca wydała miejsce pobytu górników, natomiast Liberto próbuje przekonać Blancę, że ukrywana prawda prędzej czy później i tak zostanie ujawniona.

"Akacjowa 38" odc. 854 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska opowieść kostiumowa od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany sporą grupę osób zainteresowanych losami mieszkańców madryckiej kamienicy. Produkcja jest stale obecna w ramówce, a każdy nowy epizod przybliża nas do rozwiązania skomplikowanych sporów między sąsiadami. Warto śledzić nadchodzące wydarzenia, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się przy tytułowej ulicy. Premierowa emisja odcinka 854 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 24 kwietnia 2026 o godzinie 18:55 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to propozycja dla osób, które lubią przenosić się w czasie do urokliwego Madrytu z początku XX wieku. Fabuła skupia się na rodzinach mieszkających w eleganckiej kamienicy, gdzie za zamkniętymi drzwiami niemal każdego dnia dochodzi do nowych sojuszy i konfliktów. Tytuł ten słynie z dopracowanej scenografii oraz kostiumów, które idealnie oddają klimat tamtej epoki. Losy bohaterów są pełne niespodziewanych zwrotów, co sprawia, że trudno oderwać się od tej historii. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)