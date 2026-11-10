W poprzednim odcinku Nana nie potrafiła pogodzić się z cierpieniem torturowanego Poyraza, dlatego zwróciła się do Atakana z błagalną prośbą o okazanie litości jej ukochanemu. Jednocześnie Aynur nabrała pewności, że Sinan wyznał jej miłość i opowiedziała o tym Czarnej, która zachęciła ją do walki o swoje marzenia. Ibrahim zabezpieczył nagrania, na których widać Turguta podjeżdżającego pod dom Ezgi, dzięki czemu Sinan i Baran mogli przejść do konkretnego działania. A co wydarzy się tym razem?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Dziedzictwo” odcinek 1073 - streszczenie

Poyraz i Nana zdołają uciec Atakanowi, ale ich samochód odmówi posłuszeństwa, więc będą musieli kontynuować ucieczkę pieszo. Wyczerpana Nana z wdzięcznością przyjmie wsparcie, jakie zaoferuje jej w tej trudnej chwili Poyraz. W tym samym czasie Pelin, będąc zupełnie nieświadoma rozwoju wypadków, wymknie się z domu Adalet, aby spróbować zawrzeć układ z Atakanem i doprowadzić do uwolnienia Poyraza. Sinan będzie czuwał w szpitalu przy Aynur, dzieląc się z nią planami dotyczącymi ich wspólnej przyszłości. Równolegle Czarna i Ibrahim zaangażują się w pościg za prawdziwym zabójcą Ezgi.

„Dziedzictwo” odcinek 1073 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1073. odcinek serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie TVP1.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy opowiadający o skomplikowanych losach Nany, Poyraza i Yusufa, których życie toczy się w cieniu rodzinnych tajemnic. Produkcja łączy w sobie wątki melodramatyczne z sensacyjnymi, pokazując bohaterów zmagających się z manipulacjami, brakiem zaufania oraz trudnymi wyborami między lojalnością a miłością. Ważnym elementem fabuły są również codzienne relacje domowników oraz walka o bezpieczeństwo najbliższych. Fabuła skupia się na trudnym budowaniu zaufania w świecie pełnym wzajemnych oskarżeń i mrocznych sekretów. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in.:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar