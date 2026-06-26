"Akacjowa 38". Streszczenia odcinków 910-914. Nowe tajemnice i dramaty bohaterów

Hiszpańska produkcja "Akacjowa 38" regularnie gości na antenie TVP1, a jej emisja odbywa się od poniedziałku do piątku o godz. 18:25. Z każdym kolejnym epizodem intrygi stają się coraz bardziej zawiłe, a losy postaci mocniej angażują widzów. Zastanawiacie się, z jakimi problemami zmierzą się mieszkańcy tytułowej ulicy w najbliższych dniach? Zapraszamy do lektury szczegółowych streszczeń nadchodzących odcinków, w których na pewno nie zabraknie silnych emocji.

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Akacjowa 38 - odcinek 910. Blanca szantażuje Ursulę w grobowcu

W odcinku emitowanym w poniedziałek 13 lipca, pułkownik Valverde prosi Estebana, aby ten zaopiekował się Silvią w trakcie ich wyjazdu do Włoch. W międzyczasie Blanca oznajmia Ursuli, że planuje udać się do zakładu dla psychicznie chorych, lecz wcześniej pragnie pożegnać się z córką na cmentarzu. To jednak tylko pretekst – na miejscu zwabia matkę do rodzinnego grobowca Aldayów, gdzie ją obezwładnia. Tymczasem Agustina podejmuje trudną decyzję, uznając, że Silvia musi poznać prawdę o utracie wzroku przez pułkownika. Diego zleca Rierze odnalezienie Blanki. Kobieta z kolei stawia związanej Ursuli ultimatum: jeśli nie wyjawi miejsca pobytu Jesusa, obie zginą z głodu i pragnienia w zamkniętym grobowcu.

Akacjowa 38 - odcinek 911. Impreza w La Deliciosie i tajemnica pułkownika

We wtorek 14 lipca Inigo i Flora organizują specjalne przyjęcie dla mieszkańców, podczas którego wyznają prawdę – nie są prawnymi właścicielami La Deliciosy. Prawdziwym właścicielem lokalu jest El Peńa. Silvia wraz z Estebanem ruszają w podróż do Włoch. Z kolei pułkownik Valverde wciąż ukrywa przed ukochaną swój dramatyczny stan zdrowia i pogłębiającą się ślepotę. W tym samym czasie Samuel dociera do grobowca Aldayów. Zastaje tam Blancę oraz uwięzioną Ursulę. Jasno deklaruje Ursuli, że nie zamierza jej wspierać w oskarżeniu Blanki o porwanie. Prawdziwy Inigo nadal twierdzi, że pracuje jedynie jako kelner.

Akacjowa 38 - odcinek 912. Dramatyczna decyzja pułkownika Valverde

Środa, 15 lipca przyniesie kolejne zawirowania. El Peńa stanowczo odrzuca fakt, że jest właścicielem kawiarni La Deliciosa. Z kolei Blanca i Diego martwią się, że po nieudanej próbie wymuszenia zeznań na Ursuli, odszukanie Jesusa będzie jeszcze trudniejszym zadaniem. Pułkownik Valverde w końcu przyznaje przed Agustiną, że traci wzrok. Chwilę później, nie mogąc znieść tej myśli, dumny żołnierz decyduje się na drastyczny krok i próbuje popełnić samobójstwo. Na szczęście oddana służąca w porę mu to uniemożliwia. W innej części miasta nocny stróż Paquito wyraża swoje rozczarowanie postawą Flory, która zataiła przed nim prawdziwą sytuację swoją i swojego brata.

Akacjowa 38 - odcinek 913. Prawda o amnezji i zniknięcie doktora

W odcinku czwartkowym, 16 lipca, El Peńa wyjawia Ińigo i Florze swoją tajemnicę. Przyznaje, że w rzeczywistości jest synem badacza Cervery, a jego rzekoma amnezja była tylko przykrywką w ucieczce przed prześladowcą. Przejęcie jego tożsamości było mu więc na rękę. Oświadcza jednak, że skoro rodzeństwo porzuciło go w górach w tragicznym stanie, teraz muszą przy nim zostać, aby go chronić. Znika doktor Pallero, a Blanca ponownie pogrąża się w apatii. Agustina zdradza don Felipe, że don Arturo traci wzrok i obawia się, że przez to zostanie zwolniona. Rosina z kolei nakazuje Jacinto zniszczenie uprawy tajemniczych ziół, które wywołują u wszystkich identyczne sny.

Akacjowa 38 - odcinek 914. Kule w pistolecie i nieoczekiwany gość

Zwieńczeniem tygodnia, w piątek 17 lipca, będzie bohaterski czyn Jacinto, który staje w obronie Rosiny przed dwoma opryszkami. Przestępcy szybko lądują w więzieniu. Mieszkańcy poddasza odetchnęli z ulgą na wieść, że Agustina nie straciła posady. Tymczasem pułkownik ponawia próbę samobójczą, ale gdy naciska spust pistoletu, okazuje się, że broń nie jest naładowana. Na ulicy Akacjowej niespodziewanie pojawia się urocza kuzynka Celii, Lucía. Diego odbiera niepokojącą wiadomość ze szwajcarskiego sanatorium – dowiaduje się z niej, że jego ojciec nigdy tam nie przebywał. To budzi jego ogromne podejrzenia, a Samuel zaczyna wpadać w panikę.