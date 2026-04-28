"Akacjowa 38" odcinek 870. Próba samobójcza i szokujące wyznanie Inigo

"Akacjowa 38" odcinek 870. Co ukrywa Samuel i dr Briz?

Jaime nabiera poważnych podejrzeń wobec tajemniczych konszachtów Samuela z doktorem Brizem. Pod wpływem nacisków medyk pęka i wyjawia całą prawdę, z której wynika, że Diego jest całkowicie zdrowy. Równocześnie w więziennej celi dochodzi do dramatu, gdyż niesłusznie zdiagnozowany mężczyzna postanawia się powiesić. Tymczasem wybudzona ze śpiączki Casilda cierpi na dotkliwą amnezję i nie rozpoznaje Martina. Z kolei Inigo zdradza Leonor wielki rodzinny sekret, przyznając, że Flora to jego rodzona siostra. Mężczyzna wyjaśnia też zawiłe okoliczności swojego przybycia na ulicę Akacjową pod przybranym nazwiskiem syna Cesara Cervery. Na innym froncie Arturo planuje potajemnie wywieźć odurzoną Silvię z posiadłości Zavali, ale bezwzględny gospodarz nakrywa go na gorącym uczynku i brutalnie wyrzuca za drzwi.

O czym opowiada "Akacjowa 38"?

Główna oś fabularna telenoweli skupia się na ciężarnej Carmen, która na co dzień musi mierzyć się z fizyczną agresją swojego partnera. Dramat osiąga punkt kulminacyjny, gdy pijany oprawca wraca do mieszkania i usiłuje dopuścić się na niej gwałtu. W akcie desperackiej samoobrony kobieta uderza napastnika ciężkim narzędziem, a będąc całkowicie przekonaną o jego zgonie, chwyta najdroższe przedmioty z domu. Z pomocą matki ukrywa zwłoki w leśnych ostępach i decyduje się na natychmiastową ucieczkę. W trakcie tułaczki na świat przychodzi jej maleńka córeczka, której nadaje imię Inocencia. Pragnąc zapewnić noworodkowi maksymalne bezpieczeństwo, zdesperowana uciekinierka oddaje dziewczynkę pod opiekę sióstr z lokalnego sierocińca, zarzekając się, że w przyszłości po nią wróci. Kobiety ruszają w dalszą drogę do miejscowości zamieszkiwanej przez brata Carmen, jednak ogromny wysiłek drastycznie odbija się na zdrowiu świeżo upieczonej matki. Z ratunkiem przychodzi jej miejscowy medyk, który z miejsca ulega fascynacji nieznajomą pacjentką. W obawie przed zdemaskowaniem uciekinierki przybierają całkowicie fałszywe personalia, a sama główna bohaterka, ukrywając się pod imieniem Manuela, zatrudnia się wraz z matką jako służąca w eleganckiej rezydencji przy Akacjowej 38.