"Akacjowa 38" - odcinek 868. Ostre oskarżenia w celi i zaskakująca decyzja Liberta

"Akacjowa 38", odcinek 868: Streszczenie szczegółowe wydarzeń

Liberto uświadamia Florze, że ich niedawny pocałunek był pozbawiony znaczenia i sugeruje, aby kobieta skupiła się na ratowaniu swojego małżeństwa. Tymczasem Inigo jest wyraźnie zdezorientowany postawą Leonor, która ewidentnie stara się go unikać. Kobieta jest jednak przekonana, że obecne pasmo tragicznych wydarzeń nie sprzyja nawiązywaniu romansu z żonatym mężczyzną. Z kolei Jaime stara się wytłumaczyć Blance motywy działania Diega. Wyjaśnia, że mężczyzna zdecydował się na odejście wyłącznie po to, by oszczędzić jej widoku swojego cierpienia. W tym samym czasie Samuel pojawia się w więziennej celi Diega. Podczas widzenia kategorycznie obarcza go odpowiedzialnością za tragiczną śmierć Martina oraz gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia Blanki.

Fabuła serialu "Akacjowa 38". O czym opowiada hiszpańska telenowela?

Główną osią fabularną produkcji są losy ciężarnej Carmen, która na co dzień musi mierzyć się z agresywnym mężem. W trakcie jednego z wieczorów pijany oprawca usiłuje dokonać na niej gwałtu. Broniąca się kobieta uderza napastnika ciężkim narzędziem w głowę. Przekonana, że doprowadziła do jego śmierci, kradnie wartościowe przedmioty i przy pomocy własnej matki ukrywa ciało w leśnej gęstwinie, a następnie decyduje się na ucieczkę. W trakcie dramatycznej przeprawy na świat przychodzi jej córka, której nadaje imię Inocencia.

Chcąc zapewnić noworodkowi bezpieczeństwo, Carmen porzuca dziecko w przyklasztornym sierocińcu, składając przysięgę, że kiedyś po nie wróci. Wraz z matką rusza w kierunku miejscowości zamieszkiwanej przez jej brata, jednak w drodze drastycznie podupada na zdrowiu. Pomoc nadchodzi ze strony miejscowego medyka, który szybko zaczyna wykazywać zainteresowanie pacjentką. Aby uniknąć rozpoznania, obie kobiety przybierają fałszywe tożsamości – od tego momentu główna bohaterka funkcjonuje jako Manuela. Obie znajdują zatrudnienie w charakterze służących w madryckiej kamienicy mieszczącej się pod adresem Akacjowa 38.