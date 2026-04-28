"Akacjowa 38", odcinek 869. Zaskakująca decyzja Diego i przebudzenie Casildy

Co wydarzy się w 869. odcinku serialu "Akacjowa 38"?

Diego z premedytacją prowokuje więzienną awanturę, ponieważ zależy mu na otrzymaniu kary i przedłużeniu pobytu za kratami. W tym samym czasie Servando mocno przeżywa tragiczną śmierć Martina, jednak kategorycznie odrzuca propozycję dona Ramona, który chciał zatrudnić dla niego dodatkowego pomocnika. Z kolei Leonor pozostaje obojętna na zaloty Iniga. Mężczyzna próbuje wyjawić jej pewien sekret dotyczący jego i Flory. Zachowanie Liberta staje się na tyle nietypowe, że budzi to ogromny niepokój u Rosiny. Felipe przekazuje Jaimemu istotną informację o załatwionym widzeniu z Diegiem. Okazuje się, że Samuel celowo zataił ten fakt przed ojcem. Ważnym momentem epizodu jest wybudzenie się Casildy ze śpiączki. Tymczasem pułkownik Valverde ignoruje kategoryczny zakaz wydany przez Carvajala i wyrusza na ratunek uwięzionej Silvii.

Fabuła hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38"

Główną osią fabularną produkcji jest dramatyczna historia ciężarnej Carmen, która musi mierzyć się z domową przemocą. Pewnego wieczoru jej pijany mąż dopuszcza się próby gwałtu. Kobieta w akcie samoobrony uderza oprawcę ciężkim przedmiotem w głowę. Przekonana, że zabiła małżonka, zabiera wartościowe przedmioty i z pomocą swojej matki grzebie jego ciało w lesie. Następnie obie kobiety rzucają się do ucieczki, podczas której Carmen wydaje na świat dziewczynkę o imieniu Inocencia. Chcąc zapewnić córce bezpieczeństwo, Carmen oddaje niemowlę do przyklasztornego sierocińca, wierząc, że w przyszłości po nią wróci. Następnie wyrusza z matką do miejscowości zamieszkiwanej przez jej brata. Po drodze jednak jej stan zdrowia drastycznie spada. Z pomocą przychodzi jej pewien medyk, który szybko zaczyna czuć do niej coś więcej. Ostatecznie obie kobiety zmieniają tożsamość – główna bohaterka przyjmuje imię Manuela – i zatrudniają się jako służące w madryckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.