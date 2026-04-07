"Akacjowa 38", odcinek 846: Inigo wyznaje uczucia Leonor, ale zostaje przez nią odrzucony i upokorzony

Ostatnie chwile z serialem "Akacjowa 38" przyniosły widzom mieszankę napięcia i nowych początków, które z pewnością wpłyną na przyszłe losy bohaterów. Byliśmy świadkami przełomu, gdy pułkownik Valverde, mimo swoich wahań, ostatecznie zgodził się na współpracę z Silvią i jej przełożonym. Wątki osobiste również nabrały tempa, ponieważ dotknięty krytyką Leonor Diego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wyjechał do kopalni, aby załagodzić spór z górnikami. W mieście zapanowała jednak radośniejsza atmosfera podczas uroczystego otwarcia La Deliciosy, które okazało się kulinarnym sukcesem. Nie zabrakło też prywatnych zapewnień, gdy Blanca obiecała Samuelowi, że jego ojcostwo nigdy nie zostanie zakwestionowane. Tyle wątków i emocji z pewnością zaostrzyło apetyt na więcej.

"Akacjowa 38" odc. 846 - streszczenie

Inigo otwarcie wyznaje swoje uczucia Leonor, jednak jego próba pocałunku kończy się odrzuceniem i bolesnym upokorzeniem. W tym samym czasie Samuel pielęgnuje nadzieję, że Blanca wkrótce zostanie jego żoną w pełnym tego słowa znaczeniu, w czym utwierdza go Ursula. Interesy w cukierni La Deliciosa idą świetnie, ale oprócz legalnych zysków pojawiają się zamówienia na towary z przemytu, takie jak szampan dla Rosiny i chiński jedwab dla Susany. Z kolei Diego, po pożegnaniu z Huertas, wyrusza w podróż do kopalni. Leonor natomiast, starając się uporządkować swoje życie, w pełni poświęca się pracy nad nową powieścią.

"Akacjowa 38" odc. 846 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans, aby nie przegapić żadnego ważnego wątku. Premierowa emisja 846. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych historii pełnych intryg i namiętności. Hiszpańska produkcja przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie za murami eleganckiej kamienicy kryją się sekrety i dramaty jej mieszkańców. Serial od lat cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością, a każdy odcinek to gwarancja wielkich emocji. Sukces serialu to zasługa nie tylko wciągającej fabuły, ale również świetnie dobranej obsady. W serialu występują m.in.: