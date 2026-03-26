"Akacjowa 38", odcinek 839: Blanca stanowczo domaga się od Diega wyjawienia prawdy

Ostatni odcinek „Akacjowa 38” dostarczył widzom solidnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Samuela zaczęły dręczyć wyrzuty sumienia z powodu cierpienia, jakie sprowadził na Diega i Blankę, ale to nie jedyne napięcie, jakie czuć było w powietrzu. W międzyczasie Arturo przyłapał Silvię na próbie otwarcia sejfu generała Zavali, a jej szokujące wyznanie o udaremnianiu zamachu spotkało się ze sceptycyzmem pułkownika. Największy cios spadł jednak na niczego nieświadomą Blancę, gdyż Diego, przekonany o swojej rychłej śmierci, podjął bolesną decyzję o zakończeniu ich związku. Intrygi i sercowe dramaty zdają się nie mieć końca, co z pewnością zwiastuje kolejne emocjonujące chwile.

W nadchodzącym odcinku Lolita wpadnie w furię, gdy odkryje, że Antonito wraz z całą rodziną kupuje przemycane towary w La Deliciosie. Tymczasem Inigo, w największej tajemnicy, przygotowuje dla Leonor wyjątkową niespodziankę w postaci chińskich lampionów. Ten romantyczny gest ma głębsze znaczenie – każdy wypuszczony lampion symbolizuje uwolnienie się od jednego złego wspomnienia. Gdzie indziej Blanca nie ustaje w próbach poznania prawdy i stanowczo domaga się jej od Diega. Również pułkownik Valverde, wciąż przeżywający rozstanie z Silvią, zajmie się sprawami wagi państwowej, sondując stosunek generała Zavali do przyszłego króla, Alfonsa XIII.

Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w swojej ulubionej hiszpańskiej produkcji. Wkrótce nadarzy się okazja, by ponownie zanurzyć się w świat intryg i namiętności madryckiej społeczności z początku XX wieku. Jak co dzień, premierowy epizod zostanie wyemitowany w stałym paśmie popołudniowym. Najnowszy, 839. odcinek serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, wprost na ulicę, przy której mieszkają bohaterowie. Serial mistrzowsko splata losy przedstawicieli różnych klas społecznych, od bogatych mieszczan po ich służbę, tworząc barwny obraz epoki. Widzowie pokochali tę produkcję za jej wciągający scenariusz, pełen dramatycznych zwrotów akcji, romansów i skrywanych tajemnic. To prawdziwy telewizyjny hit, który od miesięcy gromadzi przed ekranami wierną publiczność. W serialu występują: