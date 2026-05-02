Ekstraklasa. Lech Poznań zwycięża Motor Lublin, ale kto był bohaterem spotkania?

Motor Lublin – Lech Poznań: Jedna bramka rozstrzygnęła mecz

W rozgrywanym spotkaniu Ekstraklasy pomiędzy Motor Lublin a Lech Poznań, goście z Poznania odnieśli zwycięstwo wynikiem 1:0. Jedyna bramka padła w 40. minucie, a jej autorem był Leo Bengtsson. To trafienie okazało się decydujące dla losów całego pojedynku i zapewniło Lechowi cenne trzy punkty.

Spotkanie odbyło się przy dużej frekwencji, na trybunach zasiadło aż 15 200 kibiców, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym meczem Ekstraklasy. Sędzią głównym tego widowiska był Karol Arys ze Szczecina. Mimo wysiłków obu drużyn, wynik 0:1 utrzymał się do końcowego gwizdka arbitra.

Kto zagrał w składach Motoru i Lecha Poznań?

Trener Motoru Lublin wystawił w bramce Gaspera Tratnika, a w obronie znaleźli się Paweł Stolarski, Marek Bartos, Arkadiusz Najemski oraz Filip Luberecki. W środku pola zagrali Sergi Samper, Mbaye N ’Diaye, Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues i Bradly van Hoeven, natomiast w ataku widzieliśmy Karola Czubaka, który dowodził ofensywą zespołu. W trakcie meczu dokonano kilku zmian, wprowadzając między innymi Michała Króla i Fabio Ronaldo.

Lech Poznań pod wodzą swojego szkoleniowca również zaprezentował mocny skład, z Bartoszem Mrożkiem na bramce oraz Joël Pereira, Wojciechem Mońką, Antonio Miliciem i Michałem Gurgulem w linii obrony. W drugiej linii wystąpili Ali Gholizadeh, Timothy Ouma, Patrik Walemark, Antoni Kozubal i strzelec bramki Leo Bengtsson, a w ataku operował Mikael Ishak. W szeregach Lecha doszło do strategicznych zmian, takich jak wejście Daniela Hakansa i Filipa Jagiełły.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.