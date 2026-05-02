Robert Lewandowski bohaterem FC Barcelona. Czy losy mistrzostwa są już przesądzone?

Lewandowski strzela kluczową bramkę dla Barcelony

W 81. minucie spotkania z Osasuną Pampeluna Robert Lewandowski otworzył wynik meczu, trafiając do bramki głową. Asystę przy tym golu zanotował Anglik Marcus Rashford, co było ważnym momentem dla drużyny. To trafienie było 13. golem polskiego napastnika w bieżącym sezonie tych rozgrywek ligowych.

Prowadzenie "Dumy Katalonii" podwyższył Ferran Torres pięć minut później, umacniając przewagę swojej drużyny. W 89. minucie Raul Garcia zdołał zmniejszyć stratę, ustalając wynik na 2:1. Co istotne, rezerwowym bramkarzem FC Barcelony w tym meczu był polski golkiper Wojciech Szczęsny, który czekał na swoją szansę. Zwycięstwo pozwoliło Barcelonie powiększyć dorobek punktowy.

Kiedy FC Barcelona może świętować mistrzostwo Hiszpanii?

FC Barcelona, broniąca tytułu mistrza Hiszpanii, powiększyła swój dorobek do 88 punktów po zwycięstwie nad Osasuną. Losy mistrzostwa mogą zostać rozstrzygnięte już w niedzielę, jeśli Real Madryt nie zdoła wygrać swojego wyjazdowego meczu. "Królewscy" zmierzą się na stadionie Espanyolu Barcelona, co będzie dla nich wyzwaniem w walce o utrzymanie szans na tytuł.

Real Madryt obecnie ma o 14 punktów mniej niż Barcelona, a do zdobycia pozostało mu maksymalnie 15 punktów w kolejnych meczach. Oznacza to, że każde potknięcie rywala stawia Barcelonę w coraz korzystniejszej sytuacji. W następnej kolejce, zaplanowanej na 10 maja, dojdzie do kluczowego meczu na szczycie tabeli rozgrywek. Ostateczne rozstrzygnięcia są na wyciągnięcie ręki.

Inne ważne rozstrzygnięcia w hiszpańskiej La Liga

We wcześniejszym spotkaniu 34. kolejki, Atletico Madryt zmierzyło się na wyjeździe z Valencią, pokonując ją 2:0. Mecz ten stanowił dla stołecznego klubu swego rodzaju "rozgrzewkę" przed rewanżowym półfinałem Ligi Mistrzów. Atletico Madryt aktualnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli, mając na koncie solidny dorobek 63 punktów. Ich pozycja w czołówce jest stabilna.

Jeszcze lepszy rezultat osiągnął Villarreal, który zgromadził o pięć punktów więcej niż Atletico, plasując się na trzecim miejscu w tabeli. Drużyna Villarreal także w sobotę odniosła znaczące zwycięstwo przed własną publicznością, pokonując Levante aż 5:1. To imponujące osiągnięcie zapewniło im bezpośredni awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Jest to historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy w historii zespół ten zakwalifikował się do tych rozgrywek w dwóch sezonach z rzędu.

