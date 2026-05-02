Motor Lublin – Lech Poznań 0:1 w Ekstraklasie. Czy lubelski klub uniknie strefy spadkowej?

Lech Poznań zwycięża z Motorem Lublin

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Lechem Poznań zakończył się wynikiem 0:1 na korzyść gości. Jedyną bramkę w 40. minucie zdobył Leo Bengtsson, a spotkanie sędziował Karol Arys ze Szczecina. Starcie na Motor Lublin Arenie zgromadziło 15 200 widzów, obserwujących zmagania drużyn.

Dla Lecha Poznań to kolejny krok w drodze po mistrzowski tytuł, natomiast podopieczni Mateusza Stolarskiego z Motoru Lublin coraz poważniej muszą myśleć o uniknięciu strefy spadkowej. W pierwszej połowie poznański zespół stworzył kilka okazji, jednak brakowało skuteczności. Ali Gholizadeh w 9. minucie oraz Patrik Walemark w 31. minucie posłali piłkę obok słupka, podobnie jak Leo Bengtsson 20 minut przed zdobyciem gola.

Szansa Motoru Lublin. Jak wyglądała druga połowa?

Motor Lublin miał jedną klarowną sytuację w pierwszej połowie, kiedy w 27. minucie Bartosz Wolski po ładnej akcji zespołowej skierował piłkę obok zewnętrznej strony słupka. Była to jedyna tak groźna akcja lubelskiego zespołu, niezwieńczona jednak bramką. Brak celności obu drużyn wpłynął na przebieg spotkania.

Druga odsłona meczu przebiegła w podobnym stylu, choć kibice nie zobaczyli już kolejnych goli. Goście z Poznania, świadomi korzystnego dla nich rezultatu, wyraźnie starali się opóźniać grę, aby dowieźć zwycięstwo minimalnym nakładem sił. W konsekwencji mecz nie dostarczył spodziewanych emocji, a wynik 0:1 utrzymał się do końcowego gwizdka.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.