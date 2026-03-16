"Dziedzictwo", odcinek 867: Nana jest poważnie ranna! Kobieta traci przytomność na oczach przerażonego Yusufa

Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały atmosferę przed kolejnym odcinkiem. Pamiętacie dramatyczną ucieczkę Nany i Yusufa przed Szakalem? Znaleźli oni chwilowe schronienie w pustym mieszkaniu, które niestety okazało się pułapką, gdy ludzie gangstera otoczyli budynek. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy właściciel lokalu zamknął ich w łazience i wezwał policję. W tym samym czasie Feritowi udało się wymknąć Ayse, która mimo to nie poddała się i zmotywowała swój zespół do dalszych poszukiwań. Na koniec Volkan przedstawił Feritowi obraz całej sytuacji, co z pewnością wpłynie na jego kolejne decyzje. Po takim finale napięcie jest ogromne, zobaczmy więc, co wydarzy się tym razem.
"Dziedzictwo" odc. 867 - streszczenie
Policyjne siły docierają do mieszkania, w którym schronili się Nana i Yusuf, jednak zastają pustą kryjówkę, gdyż parze udało się zbiec w ostatniej chwili przez okno. Niestety, ucieczka ma swoją cenę – Nana jest poważnie ranna, co doprowadza do utraty przytomności na oczach przerażonego chłopca. Gdy kobieta odzyskuje świadomość, wie, że w tym stanie sama sobie nie poradzi. Korzystając z przypadkowo znalezionego telefonu, wykonuje desperacki telefon do Pinar, która jest niezwykle szczęśliwa, słysząc głos przyjaciółki. W tym samym czasie Ayse, dzięki analizie nagrań z monitoringu, wpada na trop Ferita, ustala jego miejsce pracy i udaje się do drukarni, nakazując jego szefowi natychmiastowe wezwanie pracownika oraz informując Czarną o wysłaniu na miejsce patrolu.
"Dziedzictwo" odc. 867 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego tureckiego serialu z pewnością nie mogą doczekać się, co przyniosą kolejne losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie sięga zenitu, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Zgodnie z programem telewizyjnym, widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie postaci już niebawem. Premierowa emisja 867. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.
Polecany artykuł:
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i wzruszających momentów. Serial ewoluował na przestrzeni sezonów, rozpoczynając od poruszającej historii Seher i Yamana, by później skupić się na dramatycznej relacji Nany z Yamanem, a ostatecznie otworzyć zupełnie nowy rozdział z Poyrazem u jej boku. Ta dynamiczna fabuła sprawia, że emocje nigdy nie opadają i zawsze jest na co czekać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)