"Dziedzictwo", odcinek 867: Nana jest poważnie ranna! Kobieta traci przytomność na oczach przerażonego Yusufa

Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały atmosferę przed kolejnym odcinkiem. Pamiętacie dramatyczną ucieczkę Nany i Yusufa przed Szakalem? Znaleźli oni chwilowe schronienie w pustym mieszkaniu, które niestety okazało się pułapką, gdy ludzie gangstera otoczyli budynek. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy właściciel lokalu zamknął ich w łazience i wezwał policję. W tym samym czasie Feritowi udało się wymknąć Ayse, która mimo to nie poddała się i zmotywowała swój zespół do dalszych poszukiwań. Na koniec Volkan przedstawił Feritowi obraz całej sytuacji, co z pewnością wpłynie na jego kolejne decyzje. Po takim finale napięcie jest ogromne, zobaczmy więc, co wydarzy się tym razem.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 867 - streszczenie

Policyjne siły docierają do mieszkania, w którym schronili się Nana i Yusuf, jednak zastają pustą kryjówkę, gdyż parze udało się zbiec w ostatniej chwili przez okno. Niestety, ucieczka ma swoją cenę – Nana jest poważnie ranna, co doprowadza do utraty przytomności na oczach przerażonego chłopca. Gdy kobieta odzyskuje świadomość, wie, że w tym stanie sama sobie nie poradzi. Korzystając z przypadkowo znalezionego telefonu, wykonuje desperacki telefon do Pinar, która jest niezwykle szczęśliwa, słysząc głos przyjaciółki. W tym samym czasie Ayse, dzięki analizie nagrań z monitoringu, wpada na trop Ferita, ustala jego miejsce pracy i udaje się do drukarni, nakazując jego szefowi natychmiastowe wezwanie pracownika oraz informując Czarną o wysłaniu na miejsce patrolu.

"Dziedzictwo" odc. 867 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego tureckiego serialu z pewnością nie mogą doczekać się, co przyniosą kolejne losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie sięga zenitu, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Zgodnie z programem telewizyjnym, widzowie będą mogli śledzić dalsze perypetie postaci już niebawem. Premierowa emisja 867. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i wzruszających momentów. Serial ewoluował na przestrzeni sezonów, rozpoczynając od poruszającej historii Seher i Yamana, by później skupić się na dramatycznej relacji Nany z Yamanem, a ostatecznie otworzyć zupełnie nowy rozdział z Poyrazem u jej boku. Ta dynamiczna fabuła sprawia, że emocje nigdy nie opadają i zawsze jest na co czekać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)