"Akacjowa 38", odcinek 819: Degustacja w La Deliciosa kończy się katastrofą. Niemal cała dzielnica mierzy się z zatruciem

Poprzedni tydzień z serialem "Akacjowa 38" z pewnością dostarczył widzom wielu emocji, a intrygi i dramaty piętrzyły się na każdym kroku. Przede wszystkim, spisek Ursuli i Samuela w końcu odniósł sukces, doprowadzając do tego, że Jaime odwrócił się od Diega i wyrzucił go z domu. Inauguracja La Deliciosy, która miała być radosnym wydarzeniem, zamieniła się w komiczny dramat, gdy darmowa czekolada od Inigo i Flory wywołała u wszystkich gości bóle brzucha. W tle tych wydarzeń Celia, zaniepokojona znajomością Silvii z pułkownikiem Valverde, postanowiła ją przed nim ostrzec. Największy niepokój wzbudził jednak wątek Fabiany, której porywacz zagroził śmiercią jej bliskich. Z taką dawką napięcia trudno spokojnie czekać na rozwój wypadków.

"Akacjowa 38" odc. 819 - streszczenie

Promocyjna degustacja darmowej czekolady w cukierni La Deliciosa kończy się katastrofą, gdyż niemal cała dzielnica zapada na dolegliwości żołądkowe. Jedyną osobą odporną na zatrucie okazuje się Servando, którego organizm wytrzymał pechowy deser. Widząc kłopoty nowych właścicieli, Leonor postanawia wyciągnąć do nich pomocną dłoń i wręcza im książkę kucharską. Tymczasem Blanca i Diego podejmują decyzję o pozostaniu w mieście, dopóki nie uda im się uzyskać przebaczenia ze strony ojca. Ursula, knując własne intrygi, zachęca Samuela, aby również dążył do pojednania. W innej części dzielnicy Jacinto znajduje sposób na pogodzenie się ze swoimi wielbicielkami, przekupując je smakiem swojego wyśmienitego sera.

"Akacjowa 38" odc. 819 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada kolejne emocje i nieoczekiwane zwroty akcji, których nie można przegapić. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami mieszkańców Akacjowej, mamy dokładne informacje o transmisji. Premierowa emisja 819. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie stacji TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to serial, który od dawna gości w sercach polskich widzów, przenosząc nas w malownicze realia Madrytu z początku XX wieku. Historia splata losy bogatych rodzin i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i namiętnych romansów, rozgrywający się w murach jednej kamienicy. Produkcja zyskała ogromną popularność dzięki wciągającej fabule, pięknym kostiumom i scenografii, które idealnie oddają klimat epoki. Za sukcesem serialu stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w barwne postacie, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)