"Akacjowa 38", odc. 917 - streszczenie. Co wydarzy się 22 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 917 - streszczenie szczegółowe

Arturo ćwiczy się w udawaniu, że wszystko widzi i odmawia poddania się operacji. Flora słucha ostrzeżeń Paquita i brata; postanawia nie ryzykować życia z El Peńą i wyjechać z nim i Leonor. La Deliciosa zaczyna podupadać, a Jacinto tęsknić za swoim stadem. Paquito rezygnuje z pracy stróża - musi pomóc choremu bratu. Felipe przynosi z komisariatu wiadomość, że Moises jest prawdopodobnie w pobliskiej małej osadzie El Junco. Diego decyduje się sam tam pojechać konno i zataić to przed Blancą. Tymczasem mieszkańcy Akacjowej 38 przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: