Serial „Ranczo” to bez wątpienia jeden z największych hitów w historii Telewizji Polskiej. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy nie tylko dorosłych mieszkańców gminy, ale też ich pociech. Wielką sympatią cieszyła się liczna gromadka Kazimiery (Katarzyna Żak) i Macieja (Sylwester Maciejewski) Solejuków. Jednym z ich synów był Jasiek – pilny uczeń i przez lata oddany ministrant w lokalnej parafii.

W postać tę wcielał się Daniel Zawiska. Choć chłopak spędził na planie wiele lat, po zakończeniu zdjęć zdecydował się wycofać z branży filmowej i zniknął z show-biznesu. Ostatnio jednak oficjalny profil serialu na Facebooku przypomniał o młodym aktorze, co wywołało lawinę komentarzy zszokowanych internautów.

Ranczo. Wielki powrót Solejuków. U Kazimiery i Macieja nic się nie zmieni

Daniel Zawiska zmienił się nie do poznania

Obecnie 28-letni Daniel żyje z dala od kamer, jednak chętnie dzieli się kadrami ze swojej codzienności na prywatnym profilu na Instagramie. A na Facebooku pojawiła się fotografia, na której widzimy dorosłego mężczyznę. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele głosów zaskoczenia - internauci nie mogli uwierzyć, jak bardzo zmienił się Daniel Zawiska.

Fajny chłopak..ale szczerze..nie poznałam.. / Ale powyrastały dzieciaczki / Całkiem niepodobny / Nie poznałabym / Ledwo poznaję

- to tylko niektóre z wpisów, jakie zaczęły pojawiać się pod fotografią dorosłego już Zawiski.

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Wielki powrót do Wilkowyj

Na informację o kolejnym sezonie "Rancza" czekali fani z całej Polski. Premiera nowej, 6-odcinkowej miniserii zatytułowanej „Zemsta wiedźm” została zaplanowana na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fabuła tego specjalnego epilogu przeniesie widzów o 10 lat do przodu, ukazując nowe, zaskakujące realia życia w Wilkowyjach.

Na ekranie ponownie zobaczymy plejadę uwielbianych gwiazd. Swój udział w projekcie potwierdzili m.in. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Katarzyna Żak, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Magdalena Kuta, Piotr Ligienza, Marta Chodorowska, Arkadiusz Nader oraz Grażyna Zielińska. Czy wśród nich, choćby gościnnie, pojawi się również dorosły Jasiek Solejuk? Przekonamy się już jesienią!