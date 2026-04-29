M jak miłość. Artur próbuje uciąć romans, ale Marysia nabiera podejrzeń

Zdrada wisi na włosku. Co wydarzy się w 1931. odcinku "M jak miłość"?

Początkowo Rogowski podejmie próbę zdystansowania się od młodszej współpracowniczki, jednak odcięcie się od Joanny sprawi mu ogromną trudność. Chociaż między tą dwójką nie doszło jeszcze do fizycznego zbliżenia, zachowanie lekarza jednoznacznie wskazuje na fascynację koleżanką z pracy. Jego wcześniejsza propozycja wspólnego wyjazdu na krakowską konferencję ewidentnie wykraczała poza ramy zwykłych relacji zawodowych. Widzowie zobaczą, że Artur coraz bardziej angażuje się w tę ryzykowną znajomość.

Judyta wkracza do akcji. Lekarz z "M jak miłość" musi podjąć decyzję

Przełomem w zachowaniu mężczyzny okaże się szczera rozmowa z Judytą na terenie przychodni. Kobieta wprost uświadomi koledze, do czego zmierza jego potajemne układanie się z Joanną. Po tych słowach Artur dojdzie do wniosku, że najwyższy czas wycofać się z kłopotliwego układu. Planowany wyjazd na południe Polski miał być przecież idealną okazją do spędzenia czasu wyłącznie we dwoje, z dala od wścibskich spojrzeń rodziny i pacjentów.

Marysia nakryje męża z telefonem. To koniec tajemnic w "M jak miłość"?

Pomimo początkowych chęci naprawy sytuacji, Artur z wyraźnym trudem zniesie dystans, jaki narzuci sobie w relacji z Joanną. Bohaterka grana przez Małgorzatę Pieńkowską nabierze podejrzeń, gdy dostrzeże swojego męża stojącego samotnie przed budynkiem. Marysia podejdzie do Rogowskiego dokładnie w chwili, gdy na jego telefon spłynie kolejna wiadomość od atrakcyjnej współpracowniczki. Ten incydent z pewnością skomplikuje jego plany spokojnego zakończenia niebezpiecznej zażyłości.

