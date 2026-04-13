"Akacjowa 38", odc. 865 - streszczenie. Co wydarzy się 11 maja 2026?

Spis treści
"Akacjowa 38", odcinek 865 - streszczenie szczegółowe
Przy próbie opuszczenia dzielnicy pułkownik Valverde zostaje pobity przez żołnierza i pada nieprzytomny. Felipe zabiera go do domu. Ponieważ ma rządową przepustkę, pułkownik prosi go o pilne dostarczenie listu w sprawie wagi państwowej. Inigo wyznaje Leonor miłość. Liberto widzi przypadkiem, jak ją całuje. Zrozpaczony Servando żegna się z martwym Martinem i obiecuje mu, że zaopiekuje się Casildą, która nie wiadomo, czy odzyska przytomność. Blanca zaczyna krwawić. Na szczęście Samuelowi udaje się znaleźć w dzielnicy lekarza.
"Akacjowa 38" - o czym jest serial?
Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.
Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.
"Akacjowa 38" - obsada
W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval