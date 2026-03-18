"Akacjowa 38", odc. 842 - streszczenie. Blanca przyłapuje Diega z Huertas

"Akacjowa 38", odcinek 842 - streszczenie szczegółowe

Blanca jest wzburzona, bo przyłapała Diega z Huertas. Diego żegna się z bratem. Prosi go, by zaopiekował się Blancą i jej dzieckiem. Susana chce donieść policji, że w La Deliciosie odbywa się handel trefnym towarem. Inigo przekupuje ją chińskim jedwabiem. Felipe jest oburzony tym, że Huertas romansuje z Diegiem. Silvia jest pewna, że przekona pułkownika Valverde do zwalczenia spisku przeciwko królowi.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

"Akacjowa 38" - obsada