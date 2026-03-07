"Akacjowa 38", odc. 831, 832, 833, 834, 835 - streszczenie. Co wydarzy się od 23 do 27 marca 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 831. Poniedziałek 23.03.2026

Rosina nie zamierza negocjować ze strajkującymi górnikami, lecz chce wysłać na nich policję. Na szczęście Diego negocjuje z Huertas. Leonor odkrywa, że Inigo i Flor utrzymują się z handlu towarami z przemytu. Arturo nie kryje się już z miłością do Silvii, lecz ona trzyma go na dystans. Jaime zdradza Diegowi, że umrze na niewyleczone zatrucie ołowiem.

"Akacjowa 38" - odcinek 832. Wtorek 24.03.2026

Casilda namawia Marcelinę, by spotkała się z Jacintem na zabawie karnawałowej. Susana podejrzewa, że w La Deliciosie dzieje się coś grzesznego i żąda wygnania nowych właścicieli. Arturo zwierza się Felipe, że romansuje z panną Reyes. Samuel dowiaduje się od ojca, że Diego wciąż jest beznadziejnie chory. Carmen ma pretensje do Fabiany, że zraziła do niej całą dzielnicę.

"Akacjowa 38" - odcinek 833. Środa 25.03.2026

Silvia spotyka się z pułkownikiem, co budzi niezdrową ciekawość służących. W La Deliciosa trwają huczne przyjęcia. Inigo kupuje milczenie ważnych sąsiadów cennymi i rzadkimi prezentami pochodzącymi z przemytu. Jedynie donia Susana nadal jest dociekliwa. Diego, w przypływie wielkiej słabości, wyznaje Huertas, że jest umierający i że dla dobra Blanki musi ją opuścić.

"Akacjowa 38" - odcinek 834. Czwartek 26.03.2026

Blanca wyczuwa zmianę nastroju Diega i bardzo się denerwuje. Wygląda na to, że don Ramon przyjmie propozycję Diega i negocjacje ze związkami zawodowymi zostaną zakończone; musi jeszcze tylko przekonać do tego Rosinę. Jacinto, wystrojony przez Casildę w garnitur don Liberta, ma pierwszą randkę z Marceliną. Ta natychmiast czyni z niego narzeczonego i przyszłego męża. W La Delciosa przyjęcia trwają w najlepsze. Każdego udaje się przekupić; również Servanda i donię Rosinę.

"Akacjowa 38" - odcinek 835. Piątek 27.03.2026

Samuel godzi się - na prośbę Diega - przejąć opiekę nad Blancą i dzieckiem po jego śmierci. Huertas przekonuje Diega, że Blanca powinna znać prawdę o jego chorobie. On jednak postanawia doprowadzić do tego, by Blanca go znienawidziła. Do grona nocnych bywalców La Delisjosy dołączają przekupieni Rosina i Servando. Zaś Susana myśli, by złożyć na nowych właścicieli kawiarni donos.

